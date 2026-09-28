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Американские риелторы жестко обобрали внука Евгения Петросяна

Евгений Петросян. Фото: kino-teatr.ru
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Пока знаменитый дед обживает столичные хоромы с молодой супругой и воспитывает маленьких детей, его взрослый наследник сорит миллионами на другом конце планеты.

В семье народного артиста России Евгения Петросяна обсуждают крупную сделку с недвижимостью: старший внук 79-летнего юмориста, 31-летний Андреас Петросян, приобрел квартиру в Нью-Йорке.

По информации СМИ, покупка трехкомнатных апартаментов в бруклинском районе Проспект-Хайтс (Prospect Heights) обошлась Андреасу и его супруге в 1,67 миллиона долларов (около 140 миллионов рублей по текущему курсу). Как утверждают авторы публикации, изначально объект выставлялся на продажу дешевле примерно на 260 тысяч долларов, однако в процессе переговоров итоговая стоимость выросла.

Площадь квартиры составляет около 112 квадратных метров. Планировка включает гостиную, кухню, три спальни и две ванные комнаты. Сам жилой комплекс расположен рядом с Проспект-парком — одной из крупнейших зеленых зон Бруклина.

Андреас — сын единственной дочери сатирика, Викторины Петросянц. Он уже много лет живет в США, работает в сфере искусствоведения и занимается публицистикой. Его супруга — американская писательница и редактор Эльвия Уилк. Пара долгое время состояла в отношениях и официально оформила брак в сентябре 2024 года.

Сам Евгений Петросян сделку своего внука пока никак не комментировал, поэтому в сети обсуждают, была ли это самостоятельная покупка или семья сатирика помогла молодоженам с первоначальным взносом.

Шоу-бизнес в Telegram

28 сентября 2026, 17:12
Евгений Петросян. Фото: kino-teatr.ru
"Макс" / Shot ✓ Надежный источник

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