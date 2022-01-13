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Вколовший опасную вакцину адвокат Жорин невольно стал подопытным

Вколовший опасную вакцину адвокат Жорин невольно стал подопытным

Ради беспрепятственных рабочих поездок Сергей Жорин вынужден был согласиться на иностранную вакцину.
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Как законопослушный гражданин, известный в России звездный правозащитник привился отечественным препаратом "Спутник V", в эффективности которого он ни чуть не сомневается. Однако многие страны не принимают российский сертификат и требуют Green Pass, который является аналогом системы наших QR-кодов, но выдается при вакцинации одобренными там препаратами.

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Для перемещения по Европе Жорину был необходим Green Pass, поэтому он отправился в Хорватию, признающую российскую вакцину, и в дополнение привился препаратом от компании Johnson & Johnson. Разработчики уверяли, что вакцина безопасна, и сначала некоторые страны даже брали за нее деньги.

В конце декабря Жорин получил долгожданный пропуск для поездок по Европе. Но примерно в то же время в СМИ стала появляться информация об опасности этой вакцины: некоторые специалисты стали говорить о том, что она вызывает чуть ли не смертельные последствия.

Теперь уже Австрия перестала признавать препарат от Johnson & Johnson. По словам обескураженного таким положением дел Жорина, на очереди Франция, а затем и другие страны Европы. Юрист возмущен тем, что его не только заставили вколоть опасный препарат, но затем еще и аннулировали сертификат, который должен был действовать в течение года – об этом сообщил Пятый канал.

Сергей Жорин понял, что долгое время он находился в иллюзии, считая, что ЕМА проводит тщательные исследования препаратов и поэтому никак не пропускает нашу вакцину. На самом деле, все сводится "к войнам за место под солнцем". Печальнее же всего, что жители Евросоюза в этой ситуации просто стали подопытными кроликами, и Сергей Жорин невольно попал в их число.

Юрист убежден, что государство, сперва одобрившее, а затем запретившее опасную вакцину, обязано выплатить людям компенсации за вред здоровью и моральный ущерб.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 15:13 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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