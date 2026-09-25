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Пятница 25 сентября

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Лайма Вайкуле потерпела грандиозный крах в Прибалтике

Лайма Вайкуле. Фото: YouTube / @sobchak
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Грандиозный позор настиг некогда боготворимую публикой певицу там, где она меньше всего ожидала.

В карьере Лаймы Вайкуле наступила беспросветная черная полоса. Исполнительница хита "Вернисаж", которая годами публично отрекалась от российской аудитории и громко заявляла о своей небывалой востребованности в Европе, потерпела сокрушительный финансовый и репутационный крах. Запланированный на 31 октября масштабный сольный концерт артистки в Таллине позорно сорвался. Власти и организаторы выступления оказались бессильны перед жестокой реальностью: эстонская публика попросту отказалась покупать билеты на шоу некогда главной звезды Прибалтики.

На официальном сайте билетного оператора устроители попытались сглазить острые углы, сухо объявив об отмене мероприятия по "не зависящим от них техническим обстоятельствам". Однако шила в мешке таить не удалось. Как сообщает СМИ, истинная причина срыва гастролей кроется в катастрофически низком интересе публики к 72-летней артистке. Залы оказались абсолютно пустыми.

Организатор выступления Максим Милованов без купюр озвучил позорную статистику, которая поставила крест на эстонском вояже артистки.

"За два месяца до концерта было продано лишь около 12% мест в зале. С такими показателями проведение столь масштабного концерта экономически не оправдано", — констатировал промоутер.

Милованов не стал скрывать своего глубокого разочарования. Устроители шоу искренне рассчитывали на ажиотажный спрос, ведь Вайкуле всегда позиционировала себя как главную музу и гордость Прибалтики. Однако эстонские зрители голосом и кошельком дали понять: устаревший репертуар и скандальные выпадки певицы им больше не интересны. Организаторы уже с 8 сентября начали экстренный возврат денег тем немногим доверчивым фанатам, кто успел потратиться на провальное шоу.

Этот позорный провал стал мощным ударом по самолюбию артистки, которая неоднократно хвасталась в интервью, что в советские годы якобы "кормила всю страну". Теперь же выяснилось, что прокормить даже саму себя за счет европейских концертов певица больше не в состоянии. Отвернувшись от преданного российского зрителя, наполнявшего до отказа стадионы, Вайкуле осталась у разбитого корыта на собственной родине, где ее сольные выступления превратились в убыточное и никому не нужное зрелище.

Шоу-бизнес в Telegram

25 сентября 2026, 15:28
Лайма Вайкуле. Фото: YouTube / @sobchak
Delfi• Требует проверки

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