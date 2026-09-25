Джиган жестко ответил на попытку Оксаны Самойловой лишить его детей

Разъяренный рэпер Джиган открыто объявил войну бывшей жене Оксане Самойловой, пытающейся через суд навсегда отобрать у него право воспитывать собственных детей.

Грандиозный скандал в самом глянцевом семействе отечественного шоу-бизнеса вышел на пиковую стадию. Блогер Оксана Самойлова перешла к радикальным мерам и официально подала иск об ограничении Дениса Устименко (Джигана) в родительских правах. Параллельно с этим на музыканта обрушился шквал уничтожающего компромата. В Сеть утекли жуткие подробности о наркотическом "секретном райдере" рэпера и расстреле персонала в подмосковном особняке. Ошеломленный артист решил не отмалчиваться и прервал тишину, сделав громкое заявление о намеренной травле.

В комментарии СМИ Джиган жестко высказался об иске Самойловой, прямо обвинив бывшую возлюбленную и ее команду в грязных манипуляциях общественным мнением прямо перед решением судьбы их четверых детей.

"Все это очень похоже на своеобразную информационную артиллерийскую подготовку к предстоящему судебному процессу. Я надеюсь, что сотрудники правоохранительных органов спокойно и объективно оценят факты, не поддаваясь на информационное давление и многочисленные вбросы. Точно так же уверен, что и суд будет руководствоваться исключительно доказательствами и законом, а не заголовками в СМИ", — с горечью констатировал рэпер.

Музыкант выразил глубокое сожаление из-за того, что бытовая семейная драма, которую изначально планировалось уладить цивилизованно, превратилась в публичное побоище. Джиган подчеркнул, что намеревается бороться за право оставаться отцом в сугубо правовом поле, а не путем развязывания подлых информационных войн.

Однако остановиться и замять скандал уже не получится при всем желании. Пока рэпер пытается апеллировать к закону, Telegram-канал Mash обнародовал пугающие откровения бывшего сотрудника из команды артиста. Экс-работник заявил, что минимум с 2019 года у Джигана существовал тайный список требований перед выступлениями, который содержал запрещенные вещества. Если органический и химический допинг не предоставляли, звезда устраивал дикие дебоши и отказывался выходить на сцену. По словам инсайдера, именно психоз на почве запрещенных веществ стал причиной кровавого инцидента семилетней давности на гастролях в Одессе, когда невменяемый рэпер в приступе неконтролируемой агрессии откусил ухо собственному менеджеру.

Медики предупреждают, что подобный коктейль из тяжелых препаратов неизбежно приводит к тяжелейшей интоксикации, провалам в памяти, галлюцинациям и неуправляемым вспышкам психоза. Подтверждением тому стали и страшные события июля этого года в элитном коттеджном поселке "Шато Северен".

По данным журналистов, заподозрив обслуживающий персонал в педофилии и национализме, неадекватный артист решил устроить кровавый самосуд. Джиган открыл огонь прямо в доме, ранив охранника в руку и ногу. Пока по комнатам летали пули, напуганные до полусмерти дети Джигана и Самойловой в слезах прятались по темным шкафам, умоляя мать о спасении. В итоге буйного отца скрутили и насильно отправили на лечение в закрытую наркологическую клинику.

Теперь Джигану предстоит пройти через унизительные судебные тяжбы, медицинские экспертизы и доказать всей стране, что он способен быть адекватным родителем для своих плачущих детей, пока бывшая жена методично лишает его последнего шанса на семейное счастье.