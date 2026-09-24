ТОП-7 двухнедельных контактных линз для жизни в большом городе: рейтинг актуальных моделей 2026 года

Подскажем, как выбрать линзы, подходящие именно вам.

Утро начинается с крепкого кофе и рабочей почты в телефоне, день проходит в переговорной под кондиционером, а вечер дома — за сериалом с ноутбука. Глаза в таком ритме работают на пределе: перед экраном мы моргаем в два-три раза реже обычного; кондиционированный воздух сушит влагу из слезной пленки; глаза не успевают адаптироваться к быстрой смене локаций: офис, метро, кафе, спортзал, дом. Для тех, кто носит контактные линзы, это означает, что материал и характеристики линзы имеют куда большее значение, чем кажется на первый взгляд.

Двухнедельные линзы часто называют золотой серединой между однодневными и месячными форматами. Они не требуют такого бюджета, как однодневки, и такой строгой дисциплины по уходу, как ежемесячные форматы, но обновляются достаточно часто, чтобы свести к минимуму риск отложений и раздражения глаз.

По данным крупного международного исследования контактной коррекции зрения, в 2024 году линзы частой плановой замены (в основном двухнедельные и месячные) все еще составляли около 47% всех назначений во всем мире против 40% на однодневные линзы.

А по данным научного обзора о цифровом напряжении глаз, симптомы, связанные с работой за экранами, сегодня испытывает больше половины всех пользователей гаджетов, ношение линз может как облегчать, так и усложнять эту картину: все зависит от материала, из которого они изготовлены.

Мы изучили технические характеристики линз, доступные научные данные и рекомендации офтальмолога, чтобы собрать рейтинг двухнедельных линз, которые подойдут тем, кто много времени проводит в офисе, за рулем и с телефоном в руке.

Как мы выбирали линзы для рейтинга

Пять параметров, которые особенно важны именно для линз с двухнедельным сроком замены — на такую линзу приходится куда большая суммарная нагрузка по времени ношения, чем на однодневную.

1. Кислородопроницаемость (Dk/t). Роговица не имеет собственных сосудов и получает кислород из воздуха, а линза — это барьер на его пути. Чем дольше линза остается на глазу без замены, тем больше значит этот показатель.

"Этот показатель говорит о способности материала пропускать кислород к роговице глаза. D — коэффициент диффузии, показывает, как быстро молекулы кислорода перемещаются внутри материала. K — коэффициент растворимости, показывает, сколько кислорода материал способен растворить. T— толщина линзы в центре. Dk показывает внутреннюю способность материала пропускать кислород. Dk/t учитывает еще и толщину линзы, что дает реальную оценку конкретного изделия. Например, при Dk/t от 87 и выше линзы, как правило, допускают пролонгированный режим ношения, но решение о таком режиме всегда должен принимать офтальмолог с учетом индивидуальных особенностей глаз", — Вероника Алборова, врач-офтальмолог сети клиник Поликлиника.ру.

2. Влагосодержание и технологии увлажнения. Кондиционер в офисе, сухой воздух в самолете и долгие часы за экраном высушивают линзу быстрее, чем кажется. Встроенные увлажняющие агенты и технологии, которые распределяют воду равномерно по поверхности линзы, помогают ей оставаться комфортной весь день.

3. Материал. Силикон-гидрогель пропускает в несколько раз больше кислорода, чем обычный гидрогель, за счет того, что кислород проходит через силиконовую часть материала, а не только через воду. По данным международного исследования 2024 года, доля силикон-гидрогелевых линз в назначениях выросла с 2,8% в 2000 году до 73,7% в 2023 году. При этом качественные гидрогели с хорошим влагосодержанием тоже справляются с задачами городского дня, особенно если носить их без нарушения срока замены.

4. Комфорт и дизайн края. Тонкий, скругленный край линзы обеспечивает стабильную посадку и не смещается при моргании, работе за компьютером или занятиях спортом.

5. Соотношение цены и качества. В рейтинг вошли линзы разных ценовых сегментов: от премиальных до более доступных моделей с достойными характеристиками.

Рейтинг ТОП-7 двухнедельных контактных линз

1. ADRIA CITY

Производитель: ADRIA / бренд ADRIA

Материал: Иннофилкон A (силикон-гидрогель)

Dk/t: 118 | Влагосодержание: 45% | УФ-фильтр: да

Линза, которую действительно создавали с прицелом на жизнь в мегаполисе: экраны, кондиционированный воздух в офисах и торговых центрах, плотный городской ритм с постоянной сменой локаций. Силикон-гидрогелевый материал Иннофилкон A обеспечивает Dk/t 118 — этого достаточно, чтобы глаза не испытывали кислородного голодания даже при долгом дневном ношении. Влагосодержание 45% — сбалансированный показатель для силикон-гидрогеля: линза не пересыхает на ветру или под кондиционером, но и не отдает влагу слизистой в обратную сторону, как иногда случается с материалами с завышенным влагосодержанием. УФ-фильтр — дополнительная защита для тех, кто много времени проводит на улице между встречами. Отдельный плюс — гибкий режим ношения: ADRIA CITY можно носить в дневном режиме, либо, по рекомендации офтальмолога, не снимать до 7 дней подряд, что удобно в разъездах или командировках.

Плюсы: современный силикон-гидрогель, сбалансированное влагосодержание, УФ-фильтр, гибкий режим ношения, сделаны с учетом городских условий: экранов и кондиционеров.

Минусы: Dk/t уступает нескольким премиальным силикон-гидрогелевым линзам с самыми высокими показателями на рынке.

2. Menicon Premio

Производитель: Menicon (Япония)

Материал: Асмофилкон A (силикон-гидрогель)

Dk/t: 161 | Влагосодержание: 40% | УФ-фильтр: нет

Один из самых высоких показателей Dk/t среди линз плановой замены. Технологии MeniSilk и Nanogloss обеспечивают не только высокую кислородопроницаемость, но и гладкую поверхность, устойчивую к белковым и липидным отложениям, что особенно важно, когда линза остается на глазу две недели подряд. Асферический дизайн и два варианта базовой кривизны (8,3 и 8,6 мм) позволяют точнее подобрать посадку. Хороший вариант для тех, кто носит линзы почти без выходных и хочет максимальный запас по кислороду.

Минусы: нет УФ-фильтра, влагосодержание ниже среднего по рынку.

3. Acuvue Oasys

Производитель: Johnson & Johnson (США)

Материал: Сенофилкон A (силикон-гидрогель)

Dk/t: 147 | Влагосодержание: 38% | УФ-фильтр: да

Одна из самых узнаваемых линз плановой замены. Технология Hydraclear Plus встраивает увлажняющий агент в материал линзы, поэтому она остается гладкой и комфортной в течение всего дня, даже после многочасовой работы за компьютером. УФ-фильтр блокирует около 99% УФ-В лучей и около 96% УФ-А лучей, что заметно на солнечных прогулках между рабочими встречами. Допускается пролонгированное ношение до 6 ночей подряд по назначению врача.

Минусы: премиальная цена, влагосодержание ниже, чем у некоторых конкурентов.

4. Avaira Vitality

Производитель: CooperVision (США / Великобритания)

Материал: Фанфилкон A (силикон-гидрогель третьего поколения)

Dk/t: 110 | Влагосодержание: 55% | УФ-фильтр: да

Одно из самых высоких влагосодержаний среди силикон-гидрогелевых линз достигается за счет материала третьего поколения, который увлажняется естественным образом без дополнительной обработки поверхности. Асферический дизайн нейтрализует оптические искажения по краю и снижает блики, что удобно за рулем в темное время суток. УФ-фильтр блокирует около 90% УФ-А и 99% УФ-В лучей.

Минусы: Dk/t уступает более дорогим премиальным силикон-гидрогелям.

5. iWear Balance Plus

Производитель: CooperVision (США), бренд сети оптик iWear

Материал: Фанфилкон A (силикон-гидрогель третьего поколения)

Dk/t: 110 | Влагосодержание: 55% | УФ-фильтр да, 1 класса

По составу линза идентична Avaira Vitality: тот же материал, то же влагосодержание 55% и та же кислородопроницаемость 110 Dk/t, но продается под собственной маркой сети оптик. Вариант для тех, кто уже подобрал у офтальмолога параметры Avaira Vitality и хочет сэкономить на другой упаковке того же материала.

Минусы: продается ограниченным числом сетей оптик.

6. Ochkov.Net Alpha

Производитель: Ochkov.Net (США)

Материал: Фанфилкон A (силикон-гидрогель третьего поколения)

Dk/t: 110 | Влагосодержание: 55% | УФ-фильтр: да

Еще одна линза на основе силикон-гидрогеля третьего поколения с теми же сильными сторонами: высокое влагосодержание, естественная смачиваемость поверхности и уверенная кислородопроницаемость. Асферический дизайн и доступная цена делают ее разумной альтернативой более известным брендам для тех, кто хочет силикон-гидрогель без переплаты за имя на упаковке.

Минусы: бренд менее известен на рынке, чем международные аналоги.

7. PegaVision Aquamax

Производитель: PegaVision (Тайвань)

Материал: Этафилкон A (гидрогель)

Dk/t: 26 | Влагосодержание: 56-58% | УФ-фильтр: да

Доступная гидрогелевая линза с высоким влагосодержанием, рассчитанная на срок ношения до двух недель. За счет большого количества воды в составе материал обеспечивает базовый уровень комфорта в течение дня, но не рассчитан на интенсивные нагрузки или долгие часы подряд без перерыва. Разумный вариант для тех, кто ищет самый доступный вход в формат двухнедельных линз.

Минусы: низкая кислородопроницаемость, гидрогель, а не силикон-гидрогель.

Как выбрать линзы под свои задачи

Работа за компьютером и в переговорных: ADRIA CITY, Acuvue Oasys, Menicon Premio. Увлажнение и высокий Dk/t компенсируют редкое моргание перед экраном и сухой воздух кондиционеров.

Вождение и разъезды по городу: ADRIA CITY, Avaira Vitality. Асферический дизайн и стабильная посадка снижают блики и искажения по краю поля зрения.

Чувствительные глаза и новички: Gelflex Sofclear, Avaira Vitality. Высокое влагосодержание и мягкие технологии увлажнения снижают риск раздражения.

Ограниченный бюджет: PegaVision Aquamax, Ochkov.Net Alpha. Доступная цена при сохранении базового уровня комфорта.

Долгие дни без возможности снять линзы: Menicon Premio, ADRIA CITY. Высокий Dk/t и, у ADRIA CITY, гибкий режим ношения до 7 дней подряд по рекомендации врача.

Как ухаживать за двухнедельными линзами

Двухнедельная линза остается на глазу куда дольше однодневной, поэтому ошибки в уходе сказываются заметнее и быстрее.

"При уходе за такими линзами важно не смешивать свежий раствор со старым, не хранить линзы в пустом контейнере без раствора, а также никогда не использовать раствор в контейнере повторно и не мыть контейнер водой, а споласкивать его свежим раствором. Также нужно каждый день проверять изделия на целостность и не надевать их, если они оказались повреждены. Такие линзы нельзя промывать под проточной, да и любой водой, и обязательно мыть руки перед надеванием. Чтобы не путать линзы, нужно взять за правило сначала обрабатывать правую, а затем левую. И самое главное — не носить линзы дольше рекомендованного срока", — Вероника Алборова, врач-офтальмолог сети клиник Поликлиника.ру.

К этому стоит добавить простое правило порядка действий: линзы надевают до макияжа и снимают до того, как смывать его вечером — так на поверхности линзы не оседают частицы косметики, из-за которых к вечеру появляется ощущение сухости и песка в глазах.

Любые линзы, включая двухнедельные, должен подбирать офтальмолог с учетом индивидуальных параметров роговицы, остроты зрения и образа жизни. Рекомендуем начать с пробной пары и не откладывать плановый осмотр зрения, даже если линзы кажутся полностью комфортными.

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.