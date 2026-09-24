Умер Сергей Соседов Тесты Джиган устроил перестрелку в своем доме Игры Сонник

Топ новостей недели

"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой "Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру"Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру Черная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в ПетербургеЧерная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в Петербурге

Лента новостей

Четверг 24 сентября

12:22Голос из ледяной бездны: мощный радиосигнал с гигантской экзопланеты поставил ученых на уши 11:29ТОП-7 двухнедельных контактных линз для жизни в большом городе: рейтинг актуальных моделей 2026 года 10:44Обвиненный в расстреле особняка Джиган нанес сокрушительный ответ недоброжелателям 09:18"Ждет чан со смолой": Божена Рынска сплясала на костях погибшего Сергея Соседова 00:08Деньги утекут сквозь пальцы, а беды ворвутся в дом: что категорически нельзя делать 24 сентября 2026 года 21:31На 59-м году жизни скончался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов 17:35Сезон громких разводов или вечная страсть: какие пары не переживут осенний сезон 15:04Пережившая расстрел семья Джигана отказалась от встреч с запертым в клинике рэпером 13:03Спасет разум от угасания: назван доступный рацион, снижающий риск деменции на треть 12:17Шансы Тимура Турлова на победу в выборах президента FIDE оценили в 82% 10:55Раздраженный Дмитрий Дюжев едва не разбил камеру журналиста, но извинился 09:21Обезумевший Джиган стрелял в людей и 10 часов держал заложников на глазах у детей 00:55Древний ритуал на Петра и Павла 23 сентября откроет семье дорогу к долгожданному изобилию 17:38Перепишут судьбу и привлекут деньги за одни сутки: что нужно успеть сделать 23 сентября до захода солнца 16:03Мечтавшую уехать из России Брухунову цинично спустили с небес на землю 13:55Притянут деньги, любовь и успех: ясновидящая назвала роковые цвета осени для каждого знака 12:04Не выживет почти никто: названа дата начала конца при взрыве Йеллоустоуна 10:33Разъяренная певица Слава на глазах у всех обматерила Ларису Долину 09:24Обосновавшаяся на чужбине Пугачева ошарашила поклонников внешним видом 00:39Осеннее равноденствие: роковые ошибки 22 сентября, которые разорят семью 17:41"Уволю из женихов!": разгневанная Успенская жестко пригрозила выгнать молодого ухажера дочери 16:11Наблюдатели ПА ОДКБ оценили работу московского штаба по контролю за выборами 15:33Бессонница в браке оказалась заразной и привела к массовому ожирению семейных пар 13:57Когда нужна действительно хорошая косметика 13:32Блогеры уличили Юлию Меньшову в двойных стандартах из-за отъезда ее сына из России 10:43Лера Кудрявцева взмолилась о помощи из-за молодого мужа 09:11Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике 00:05Рождество Богородицы: какой тайный материнский ритуал 21 сентября дарует мир и счастье на весь год 22:11Порядка 3,5 млн человек приняли участие в электронном голосовании – ОШ Москвы 21:05Обеспечим возможность проголосовать каждому, кто ждет очереди на участках – МГИК 18:01Овны сорвутся, а Козерогов осыплют золотом: астролог выкатила жесткий гороскоп на неделю 15:21Ценой здоровья: психолог раскрыла, почему мы внезапно заболеваем перед тяжелым разговором 12:05Бегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок 06:54Слезы, нищета и беда на пороге: почему 20 сентября категорически нельзя одалживать именно это 17:38Заложило нос? Вскрылась истинная причина осеннего недомогания 15:315 книг, которые создадут осеннее настроение 12:20Почему эзотерику путают с мошенничеством 07:31Роковой гнев Архистратига: какая бытовая ошибка 19 сентября способна лишить человека памяти и денег 22:33В голосовании в столице уже приняли участие 2,27 млн человек – Мосгорибзирком 19:36Тарзану нашли соперника: робот на "Новой волне" предложил Наташе Королёвой "здоровые отношения". 17:33Тайны королевской семьи: к 30-летию гибели Дианы обнародуют неизвестные записи о предательстве Чарльза 16:02"Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника 14:21"Примадонна – значит, примадонна!": дерзкая Долина публично примерила корону беглой Пугачевой 12:30Никаких сервизов: стартовало всенародное голосование за лучшие подарки ко Дню учителя 10:40Опасная зараза заставила Эвелину Бледанс запереться дома: Не поняла, как подхватила 09:16В Москве началось голосование на выборах в Государственную Думу 08:43Попытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позором 00:59Проклятие вернется бумерангом: почему 18 сентября в день изгнания Кумохи категорически нельзя ругаться 20:04Собянин рассказал, как Москва помогает развитию предпринимательства в регионах 20:04Московскую систему электронного голосования подготовили к выборам в Госдуму
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Ждет чан со смолой": Божена Рынска сплясала на костях погибшего Сергея Соседова

Сергей Соседов. Фото: кадр из шоу &quot;Суперстар!&quot;
824

Внезапная гибель легендарного телеведущего вскрыла самые черные бездны светской ненависти.

Пока миллионы зрителей и коллеги по цеху оплакивают скоропостижный уход ярчайшего музыкального критика страны Сергея Соседова, в звездном закулисье разгорелся чудовищный скандал. Известная своей скандальной репутацией журналистка Божена Рынска устроила форменную пляску на костях, вылив ушат неприкрытой злобы в адрес покойного.

В своем личном блоге светская львица разразилась ядовитой тирадой, не стесняясь в выражениях и переходя все мыслимые границы морали. Женщина заявила, что по безвременно ушедшему критику якобы "чан с кипящей смолой уже заждался", и с циничной усмешкой добавила фразу "скатертью дорожка". Божена припомнила Соседову его резкие выпады в сторону уехавшей Аллы Пугачевой, обозвала телеведущего последними словами и безапелляционно назвала его "человеком-дрянцом", искренне возмутившись тем, что ленты соцсетей буквально утопают в соболезнованиях.

Столь откровенное глумление над покойным вызвало шок даже у привыкшей ко многому публики. Ведь подробности внезапной кончины 58-летнего журналиста выглядят по-настоящему жутко. Первым о непоправимой утрате сообщил коллега Соседова, ведущий Вадим Такменев. Мужчины дружили, строили совместные творческие планы и буквально в субботу собирались вместе смотреть премьерный выпуск нового телевизионного сезона "ВИА Суперстар". Судейское кресло Сергея Васильевича теперь навсегда останется пустым.

Трагедия разыгралась в далекой Якутии, куда шоумен отправился на очередные гастроли в ночь на 21 сентября. В отеле Соседов внезапно оступился и с грохотом полетел вниз по крутым ступеням лестницы. Основной удар пришелся на голову: тяжелейшая черепно-мозговая травма спровоцировала стремительный и необратимый отек мозга. Врачи скорой помощи и хирурги местной больницы отчаянно боролись за жизнь столичной звезды, однако сердце телеведущего остановилось прямо на операционном столе.

Позже всплыла и скрытая медицинская подоплека драмы. По предварительной информации, причиной внезапного падения мог стать коварный оторвавшийся тромб. Накануне рокового инцидента критик жаловался близким на резкое ухудшение самочувствия и давящую слабость. Врачи предполагают, что многочасовой тяжелый авиаперелет на Дальний Восток спровоцировал обострение тромбоза, в результате чего мужчина потерял равновесие.

Шоу-бизнес в Telegram

24 сентября 2026, 09:18
Сергей Соседов. Фото: кадр из шоу "Суперстар!"
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Два Божьих знамения были явлены во время прощания с режиссером Миттой

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

На 59-м году жизни скончался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов

Голос из ледяной бездны: мощный радиосигнал с гигантской экзопланеты поставил ученых на уши

Голос из ледяной бездны: мощный радиосигнал с гигантской экзопланеты поставил ученых на уши
Таинственный импульс, пробившийся сквозь миллионы километров ледяной пустоты, навсегда перевернул представления ученых о тайнах далеких миров. Десятилетиями астрономы вслушивались в безмолвные глубины Вселенной.

Обвиненный в расстреле особняка Джиган нанес сокрушительный ответ недоброжелателям

Обвиненный в расстреле особняка Джиган нанес сокрушительный ответ недоброжелателям
Громкий скандал с пальбой в элитном подмосковном поселке получил ошеломляющий поворот в священных стенах древнего Иерусалима. В последние дни в ряде СМИ и крупных Telegram-каналах появилась информация об инциденте с участием Дениса Устименко (рэпера Джигана).

Деньги утекут сквозь пальцы, а беды ворвутся в дом: что категорически нельзя делать 24 сентября 2026 года

Деньги утекут сквозь пальцы, а беды ворвутся в дом: что категорически нельзя делать 24 сентября 2026 года
В народе говорили: "На Федору лето кончается, осень умывается". Православные верующие 24 сентября чтят память преподобной Феодоры Александрийской.

На 59-м году жизни скончался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов

На 59-м году жизни скончался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов
Страшная весть о непоправимой беде в одно мгновение разорвала новостные ленты и повергла отечественный бомонд в состояние леденящего оцепенения. Отечественная культура и светская Москва понесли колоссальную, невосполнимую утрату.

Сезон громких разводов или вечная страсть: какие пары не переживут осенний сезон

Сезон громких разводов или вечная страсть: какие пары не переживут осенний сезон
Первые осенние заморозки станут беспощадной проверкой на прочность для миллионов влюбленных пар. Осень — это не просто смена картинки за окном, а время глубокой эмоциональной трансформации.

Выбор читателей

22/09ВтрМечтавшую уехать из России Брухунову цинично спустили с небес на землю 23/09СрдОбезумевший Джиган стрелял в людей и 10 часов держал заложников на глазах у детей 23/09СрдНа 59-м году жизни скончался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов 22/09ВтрПерепишут судьбу и привлекут деньги за одни сутки: что нужно успеть сделать 23 сентября до захода солнца 23/09СрдДревний ритуал на Петра и Павла 23 сентября откроет семье дорогу к долгожданному изобилию 23/09СрдПережившая расстрел семья Джигана отказалась от встреч с запертым в клинике рэпером