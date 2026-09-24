"Ждет чан со смолой": Божена Рынска сплясала на костях погибшего Сергея Соседова

Внезапная гибель легендарного телеведущего вскрыла самые черные бездны светской ненависти.

Пока миллионы зрителей и коллеги по цеху оплакивают скоропостижный уход ярчайшего музыкального критика страны Сергея Соседова, в звездном закулисье разгорелся чудовищный скандал. Известная своей скандальной репутацией журналистка Божена Рынска устроила форменную пляску на костях, вылив ушат неприкрытой злобы в адрес покойного.

В своем личном блоге светская львица разразилась ядовитой тирадой, не стесняясь в выражениях и переходя все мыслимые границы морали. Женщина заявила, что по безвременно ушедшему критику якобы "чан с кипящей смолой уже заждался", и с циничной усмешкой добавила фразу "скатертью дорожка". Божена припомнила Соседову его резкие выпады в сторону уехавшей Аллы Пугачевой, обозвала телеведущего последними словами и безапелляционно назвала его "человеком-дрянцом", искренне возмутившись тем, что ленты соцсетей буквально утопают в соболезнованиях.

Столь откровенное глумление над покойным вызвало шок даже у привыкшей ко многому публики. Ведь подробности внезапной кончины 58-летнего журналиста выглядят по-настоящему жутко. Первым о непоправимой утрате сообщил коллега Соседова, ведущий Вадим Такменев. Мужчины дружили, строили совместные творческие планы и буквально в субботу собирались вместе смотреть премьерный выпуск нового телевизионного сезона "ВИА Суперстар". Судейское кресло Сергея Васильевича теперь навсегда останется пустым.

Трагедия разыгралась в далекой Якутии, куда шоумен отправился на очередные гастроли в ночь на 21 сентября. В отеле Соседов внезапно оступился и с грохотом полетел вниз по крутым ступеням лестницы. Основной удар пришелся на голову: тяжелейшая черепно-мозговая травма спровоцировала стремительный и необратимый отек мозга. Врачи скорой помощи и хирурги местной больницы отчаянно боролись за жизнь столичной звезды, однако сердце телеведущего остановилось прямо на операционном столе.

Позже всплыла и скрытая медицинская подоплека драмы. По предварительной информации, причиной внезапного падения мог стать коварный оторвавшийся тромб. Накануне рокового инцидента критик жаловался близким на резкое ухудшение самочувствия и давящую слабость. Врачи предполагают, что многочасовой тяжелый авиаперелет на Дальний Восток спровоцировал обострение тромбоза, в результате чего мужчина потерял равновесие.