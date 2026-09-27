Близкие отдаляются, а квартира давит: почему осень жестко бьет по психике и разрушает пары

Умер Сергей Соседов Тесты Джиган устроил перестрелку в своем доме Игры Сонник

Топ новостей недели

Попытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позоромПопытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позором Бегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценокБегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок "Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника"Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публикеВолочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике

Лента новостей

Воскресенье 27 сентября

15:16Близкие отдаляются, а квартира давит: почему осень жестко бьет по психике и разрушает пары 12:09Вакцины бессильны, легкие в труху: мутировавший смертоносный вирус атаковал Москву 06:09 Одно движение – и жизнь под откос: почему 27 сентября на Воздвижение панически боялись "сдвинуть судьбу" 17:15Хватит спать по 8 часов: врачи назвали лучшее время, чтобы просыпаться полным сил 15:19Раскрылась истинная причина, почему осенью резко растет вес и как остановить набор килограммов без диет 13:25Участниками седьмой Московской недели моды станут более 350 дизайнеров – Наталья Сергунина 11:14Полчища тараканов и разруха: элитный дом Киркорова и Лолиты в Болгарии превратился в помойку 05:26Одна ошибка 26 сентября грозит обернуться вечными слезами 17:19Оксана Самойлова в слезах раскрыла подлый ультиматум Джигана 15:28Лайма Вайкуле потерпела грандиозный крах в Прибалтике 15:22Подмосковные производители продукции АПК смогут представить товары на рынке Узбекистана 13:08Рыдающая Азиза обнародовала главный страх Сергея Соседова: Хочется кричать от боли 11:18Ушла из жизни последняя главная муза Владимира Высоцкого Марина Влади 09:44Андрей Мельниченко: России нужна "безопасность развития", а не просто устойчивость 09:23Джиган жестко ответил на попытку Оксаны Самойловой лишить его детей 00:19Отнимут здоровье и счастье: 5 строгих запретов Артамонова дня, 25 сентября, которые нельзя нарушать 18:44Более 56 тыс. га озимых посеяли в Подмосковье 18:39НАФИ назвал 50 любимых брендов россиян 16:23"Я просто сирота": забытый знаменитым дедом внук Буйнова едва не разрыдался перед камерами 14:32"В истерике убегала из дома": семейная идиллия Волочковой с дочерью и зятем обернулась кошмаром 12:22Голос из ледяной бездны: мощный радиосигнал с гигантской экзопланеты поставил ученых на уши 11:29ТОП-7 двухнедельных контактных линз для жизни в большом городе: рейтинг актуальных моделей 2026 года 10:44Обвиненный в расстреле особняка Джиган нанес сокрушительный ответ недоброжелателям 09:18"Ждет чан со смолой": Божена Рынска сплясала на костях погибшего Сергея Соседова 00:08Деньги утекут сквозь пальцы, а беды ворвутся в дом: что категорически нельзя делать 24 сентября 2026 года 21:31На 59-м году жизни скончался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов 17:35Сезон громких разводов или вечная страсть: какие пары не переживут осенний сезон 15:04Пережившая расстрел семья Джигана отказалась от встреч с запертым в клинике рэпером 13:03Спасет разум от угасания: назван доступный рацион, снижающий риск деменции на треть 12:17Шансы Тимура Турлова на победу в выборах президента FIDE оценили в 82% 10:55Раздраженный Дмитрий Дюжев едва не разбил камеру журналиста, но извинился 09:21Обезумевший Джиган стрелял в людей и 10 часов держал заложников на глазах у детей 00:55Древний ритуал на Петра и Павла 23 сентября откроет семье дорогу к долгожданному изобилию 17:38Перепишут судьбу и привлекут деньги за одни сутки: что нужно успеть сделать 23 сентября до захода солнца 16:03Мечтавшую уехать из России Брухунову цинично спустили с небес на землю 13:55Притянут деньги, любовь и успех: ясновидящая назвала роковые цвета осени для каждого знака 12:04Не выживет почти никто: названа дата начала конца при взрыве Йеллоустоуна 10:33Разъяренная певица Слава на глазах у всех обматерила Ларису Долину 09:24Обосновавшаяся на чужбине Пугачева ошарашила поклонников внешним видом 00:39Осеннее равноденствие: роковые ошибки 22 сентября, которые разорят семью 17:41"Уволю из женихов!": разгневанная Успенская жестко пригрозила выгнать молодого ухажера дочери 16:11Наблюдатели ПА ОДКБ оценили работу московского штаба по контролю за выборами 15:33Бессонница в браке оказалась заразной и привела к массовому ожирению семейных пар 13:57Когда нужна действительно хорошая косметика 13:32Блогеры уличили Юлию Меньшову в двойных стандартах из-за отъезда ее сына из России 10:43Лера Кудрявцева взмолилась о помощи из-за молодого мужа 09:11Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике 00:05Рождество Богородицы: какой тайный материнский ритуал 21 сентября дарует мир и счастье на весь год 22:11Порядка 3,5 млн человек приняли участие в электронном голосовании – ОШ Москвы 21:05Обеспечим возможность проголосовать каждому, кто ждет очереди на участках – МГИК
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Близкие отдаляются, а квартира давит: почему осень жестко бьет по психике и разрушает пары

Фото: magnific.com
113

Наступление первых холодов запускает в человеческом подсознании опасный механизм, способный разрушить даже самые крепкие отношения и погрузить в глухую эмоциональную изоляцию.

С наступлением осени многие сталкиваются с ощущением внезапного одиночества и отчуждения. При этом в жизни может не происходить объективных проблем: работа стабильна, семья рядом, друзья регулярно выходят на связь. Тем не менее появляется устойчивое чувство, будто социальные связи ослабли, а эмоциональный контакт с близкими утрачен.

Психолог Ника Ишмакова отмечает: списывать это состояние исключительно на плохую погоду и серые будни — значит упускать суть. Осенняя изоляция имеет под собой как понятные физиологические причины, так и закономерные изменения в социальном ритме.

Летом социальные контакты поддерживать значительно проще. Длинный световой день и теплая погода располагают к спонтанным прогулкам, встречам на летних верандах и поездкам.

С началом осени жизненный график резко уплотняется: увеличивается рабочая нагрузка, начинаются учебные четверти у детей, возвращаются дорожные заторы и строгий распорядок дня. Если близкий человек или друг долго не отвечает на сообщения, это далеко не всегда говорит об охлаждении отношений. Чаще всего причина банальна — высокая загруженность и элементарный дефицит свободного времени. Однако на фоне общего спада энергии мозг склонен интерпретировать чужую занятость как потерю интереса и отвержение.

Физиология утомления: влияние биоритмов Сокращение светового дня напрямую влияет на биохимию: меняется выработка мелатонина и серотонина, организму требуется больше времени на восстановление.

В условиях физической перестройки и накопленного недосыпа порог стрессоустойчивости снижается. Нейтральные бытовые ситуации — сухой ответ в мессенджере, перенос встречи или молчаливость партнера после работы — начинают восприниматься как пренебрежение. Психологи советуют: прежде чем делать выводы об отношении окружающих, важно оценить собственное физическое состояние и режим сна.

В семьях с детьми осенний период часто сопровождается лавиной организационных задач: секции, расписание уроков, поликлиники и бытовые хлопоты.

В таких условиях родственники могут проводить много времени в одной квартире, но практически не общаться по-настоящему. Внимание концентрируется на решении текущих бытовых вопросов, а времени на эмоциональный контакт не остается. По словам Ники Ишмаковой, в холодный сезон совместный отдых требует осознанного планирования. Короткая вечерняя прогулка, ужин без смартфонов или неспешный совместный завтрак в выходной день помогают сохранить доверие и контакт.

На фоне переутомления психика склонна к крайностям: временную усталость легко принять за личностный кризис или охлаждение чувств в браке.

Специалисты рекомендуют не делать поспешных выводов об отношениях в период сезонной адаптации. Организму требуется в среднем две-три недели, чтобы перестроиться на осенний график. В это время важно снизить требования к себе, наладить сон и сократить лишние нагрузки.

Основная ошибка в период эмоционального спада — замалчивание проблемы и ожидание, что близкие сами заметят внутренний дискомфорт. Окружающие могут испытывать схожую нагрузку и просто не иметь ресурса для считывания чужих сигналов.

Прямой и спокойный разговор помогает избежать недопонимания. Достаточно без упреков сказать партнеру или друзьям о накопившейся усталости и потребности в поддержке. Это снижает уровень напряжения и помогает адаптироваться к сезонным изменениям без лишних конфликтов.

Шоу-бизнес в Telegram

27 сентября 2026, 15:16
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Психолог раскрыла неочевидную причину катастрофической нехватки сил в первые дни сентября

Вакцины бессильны, легкие в труху: мутировавший смертоносный вирус атаковал Москву

Вакцины бессильны, легкие в труху: мутировавший смертоносный вирус атаковал Москву
Заболевание развивается быстро и при отсутствии своевременной терапии может вызывать осложнения на нижние дыхательные пути, включая пневмонию. В Московском регионе зафиксированы случаи заболевания гонконгским гриппом (штамм A/H3N2).

Одно движение – и жизнь под откос: почему 27 сентября на Воздвижение панически боялись "сдвинуть судьбу"

Одно движение – и жизнь под откос: почему 27 сентября на Воздвижение панически боялись "сдвинуть судьбу"
Один роковой шаг за порог собственного дома в этот великий осенний праздник может навлечь беду, изгнать которую не удастся годами. Православные верующие 27 сентября отмечают один из двенадцати важнейших праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Хватит спать по 8 часов: врачи назвали лучшее время, чтобы просыпаться полным сил

Хватит спать по 8 часов: врачи назвали лучшее время, чтобы просыпаться полным сил
Жесткое правило, которому миллионы людей бездумно следовали десятилетиями, оказалось опасным заблуждением, способным незаметно разрушить здоровье. Убеждение в том, что взрослому человеку необходимо спать не менее восьми часов в сутки, давно стало общепринятым стандартом.

Раскрылась истинная причина, почему осенью резко растет вес и как остановить набор килограммов без диет

Раскрылась истинная причина, почему осенью резко растет вес и как остановить набор килограммов без диет
С наступлением первых осенних холодов наш организм включает тайный аварийный режим, превращая каждый съеденный кусочек в спасательный круг на талии. Столбик термометра опускается ниже десяти градусов, небо затягивается свинцовыми тучами, и в человеке просыпается древний инстинкт выживания.

Полчища тараканов и разруха: элитный дом Киркорова и Лолиты в Болгарии превратился в помойку

Полчища тараканов и разруха: элитный дом Киркорова и Лолиты в Болгарии превратился в помойку
Избавиться от проблемных метров артисты не могут даже с огромными скидками. В двухтысячные и начале десятых годов комплекс Emerald Beach Resort & Spa в курортном поселке Равда считался премиальной локацией для отечественного бомонда.

Выбор читателей

26/09СбтХватит спать по 8 часов: врачи назвали лучшее время, чтобы просыпаться полным сил 25/09ПтнОксана Самойлова в слезах раскрыла подлый ультиматум Джигана 26/09СбтПолчища тараканов и разруха: элитный дом Киркорова и Лолиты в Болгарии превратился в помойку 26/09СбтОдна ошибка 26 сентября грозит обернуться вечными слезами 26/09СбтУчастниками седьмой Московской недели моды станут более 350 дизайнеров – Наталья Сергунина 27/09Вск Одно движение – и жизнь под откос: почему 27 сентября на Воздвижение панически боялись "сдвинуть судьбу"