Спасет разум от угасания: назван доступный рацион, снижающий риск деменции на треть

Привычное ежедневное меню способно стать либо смертоносным катализатором деградации мозга, либо мощнейшей броней, защищающей память и ясный ум до глубокой старости.



Утрата рассудка и старческое слабоумие — один из главных страхов современного человека. Миллионы людей наблюдают, как деменция методично стирает личность их пожилых родственников, превращая жизнь семьи в тяжелое испытание. Долгое время считалось, что против генетики и возраста медицина практически бессильна. Однако масштабный научный прорыв ученых из престижного Каролинского университета в Швеции доказал: спасение кроется в нашей собственной тарелке.



Двенадцать лет под микроскопом: цифры, меняющие медицину

Шведские исследователи провели колоссальную работу, в которой приняли участие 84 тысячи пожилых добровольцев. Наблюдение за их здоровьем и привычками длилось целых 12 лет. Специалисты пристально изучали связь между развитием когнитивных нарушений и уровнем системного воспаления, которое провоцирует неправильное питание.

Результаты оказались ошеломляющими, сообщает ridlife.ru. Участники эксперимента, придерживавшиеся выраженной противовоспалительной диеты, заболевали деменцией на 21 процент реже тех, кто ежедневно поглощал вредную пищу. Для людей, страдающих от патологий сердечно-сосудистой системы или сахарного диабета, показатели оказались еще более впечатляющими — риск падения в бездну слабоумия у них снизился на рекордный 31 процент.

Воспалительный пожар в сосудах и клетках мозга

Коварство деменции заключается в том, что она развивается годами совершенно незаметно. Главным невидимым виновником деградации нейронов врачи называют хроническое микровоспаление. Его активно подогревают ультраобработанные полуфабрикаты, избыток красного мяса, промышленная выпечка, яйца и изобилие молочных продуктов с высоким содержанием жира. Попадая в организм, такая еда вызывает постоянный иммунный ответ, разрушая стенки сосудов и нарушая кровоснабжение важнейших мозговых центров.

Напротив, природные продукты с противовоспалительным профилем гасят эти очаги поражения. Основу спасительного рациона составляют свежие овощи, ягоды, фрукты, цельнозерновые крупы, морская рыба и бобовые. Именно такое питание кардиологи всего мира десятилетиями советуют для укрепления сердечной мышцы, а теперь его абсолютная эффективность доказана и для защиты интеллектуальных функций.

Что показало сканирование черепной коробки

Масштабные выводы медиков подтвердились не только сухими статистическими анкетами, но и высокоточными аппаратными исследованиями. Ученые провели детальное МРТ-сканирование головного мозга более чем девяти тысячам участников проекта, заглянув в самые сокровенные уголки человеческого разума.

Снимки наглядно продемонстрировали анатомическую разницу: у приверженцев здорового противовоспалительного рациона зафиксировано заметное увеличение объема серого вещества. Это напрямую отразилось на скорости мышления, обучаемости и концентрации внимания. Одновременно с этим у них существенно снизилась деструктивная нагрузка на белое вещество мозга, которая считается прямым маркером приближающейся сосудистой деменции.

"У пациентов, следовавших противовоспалительной диете, наблюдался выраженный прирост серого вещества, жизненно необходимого для стабильной работы мозга, а также фиксировалось снижение повреждений белого вещества", — констатировала доктор Лирон Синвани, руководитель службы гериатрической помощи авторитетной Университетской больницы Норт-Шор в Нью-Йорке.

Специалисты сходятся во мнении: скорректировать пищевые привычки никогда не поздно. Заменив тяжелое мясо на рыбу, а сладкие десерты на свежие овощи и бобы, можно продлить активную жизнь, сохранить ясность мышления и уберечь себя от страшного диагноза.