Эрдоган подцепил опасную заразу после встречи с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своем состоянии.

Два дня назад Реджеп Тайип Эрдоган находился на Украине, где он провел переговоры с главой государства Владимиром Зеленским. Политики подписали меморандумы о взаимопонимании, а также обсудили ситуацию в Донбассе. Турецкий лидер выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной для разрешения конфликта.

Скорее всего, эта поездка обернулась для Эрдогана проблемами. В субботу, 5 февраля, политик сообщил, что он и его супруга заразились коронавирусом. По словам президента Турции, у него, как и у жены, наблюдаются легкие симптомы ковида. Глава государства уточнил, что подхватил омикрон-штамм.

В ближайшее время Эрдоган будет находиться на карантине, однако политик продолжит работу. "Мы ждем ваших молитв", – написал президент в своем телеграм-канале.

Примечательно, что в январе 2022 года турецкий лидер вакцинировался китайским препаратом CoronaVac (от компании Sinovac).

За все время в Турции было выявлено свыше 12 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались от ковида более 88,3 тысячи человек. За последние сутки в стране зафиксировали 111 157 случаев заражения, умерли – 248 пациентов.