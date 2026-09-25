Подмосковные производители продукции АПК смогут представить товары на рынке Узбекистана

Подмосковные производители продукции агропромышленного комплекса смогут принять участие в деловой миссии российских экспортеров в Узбекистан, которая пройдет 18-20 ноября в Ташкенте, сообщили в Минсельхозпроде Московской области.

Мероприятие организуют Минсельхоз России и федеральный центр «Агроэкспорт».

В программе – пленарная сессия, круглые столы с участием представителей органов власти и бизнеса, а также презентация и дегустация российской продукции.

Основной формат деловой программы – индивидуальные B2B-встречи с потенциальными импортерами, дистрибьюторами и представителями розничной торговли. Отдельно участники обсудят сотрудничество с торговыми сетями и площадками электронной торговли Узбекистана.

Перспективными направлениями для поставок называются зерновые и зернобобовые культуры, напитки, рыба и морепродукты, удобрения, масложировая, мясная, молочная и кондитерская продукция.

Участие российских экспортеров в миссии бесплатное. Заявки принимаются до 30 сентября по адресу bm@aemcx.ru.