Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти

Абигья Ананд — индийский пророк, предсказавший коронавирус в возрасте 14 лет
По мнению прорицателя, к зиме 2023 года эпидемиологическая обстановка в мире станет гораздо напряженнее. Юноша объясняет: коронавирус вспыхнет с новой силой, мутирует и принесет людям немало бед. Прогнозируется массовый голод и опасные природные катаклизмы.
Записи великих мудрецов в астрологических библиотеках в Индии
Древние предвестники судеб оставили пугающее сообщение. Якобы в Европе в 2023 году появится смертельная болезнь "куну", которую распространят африканские беженцы. Согласно пророчеству, зараженным придется несладко: при высокой температуре их органы будут разлагаться за считанные дни.
Российский таролог Василиса Даль
Гадалка сделала расклад, чтобы узнать перспективы человечества. Карты показали так: в 2023 году коронавирус окончательно оставит людей в покое. Однако эзотерик предупредила, что уже в 2027-м из-за плохой экологии возникнет другой вирус. По словам таролога, источником напасти станут вода и воздух, а лечение влетит народу в копеечку.
Ванга и Нострадамус
Некоторые прогнозы французского астролога 16 века и болгарской ясновидящей из 20 века совпадают: в 2023 году изменится орбита Земли. Ванга считала, что сдвиг будет незначительным. В то же время Нострадамус отмечал, что на Землю упадет большой камень, а еще окажутся затоплены Англия и часть Америки.
И хотя далеко не все пророчества сбываются, так и хочется закричать: "Спасайся, кто может!". Каким бы фатальным ни казалось будущее, любой результат вершат причины и следствия. Стоит проявить заботу о мире: созидать, а не разрушать. Самое время усиленно беречь природу, животных, друг друга. Второго шанса у этого мира может не быть.
"Чтобы избавиться от недугов и хворей, надо стать очень добрым и чутким человеком. Земля ждет от нас благодарности за то, что мы пришли и живем на ней", — говорила Ванга, предсказавшая коронавирус.