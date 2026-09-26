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Суббота 26 сентября

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Полчища тараканов и разруха: элитный дом Киркорова и Лолиты в Болгарии превратился в помойку

Фото сгенерировано ИИ
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Избавиться от проблемных метров артисты не могут даже с огромными скидками.

В двухтысячные и начале десятых годов комплекс Emerald Beach Resort & Spa в курортном поселке Равда считался премиальной локацией для отечественного бомонда. Апартаменты с видом на Черное море приобрели Лолита Милявская, Надежда Бабкина, телеведущая Лера Кудрявцева, певец Борис Моисеев и многие другие публичные персоны.

Крупнейшим инвестором стал Филипп Киркоров, купивший в 2007 году сразу 14 квартир площадью от 51 до 185 квадратных метров. Впрочем, артист вовремя почувствовал неладное в обслуживании дома и позже продал всю недвижимость за один день с существенным дисконтом, сохранив вложенные средства.

Остальным владельцам повезло меньше. Из-за проблем в управлении курортный комплекс стал стремительно деградировать. В корпусах перестали работать лифты, регулярно отключается электричество, а из-за ветхих коммуникаций в квартирах звезд случаются потопы. Прилегающая территория завалена мусором, а по зданиям расползлись тараканы.

В сложной ситуации оказалась и народная артистка РСФСР Лариса Лужина. Звезда советского кино приобрела квартиру в комплексе более десяти лет назад, но с 2022 года не может туда попасть из-за отсутствия прямых авиарейсов, дороговизны перелетов через третьи страны и высокой стоимости виз (около 40 тысяч рублей). При этом управляющая компания продолжает начислять налоги и сборы за обслуживание: только за 2023 год актрисе пришлось заплатить 1100 евро. По ее словам, многие коллеги сейчас пытаются избавиться от заграничной недвижимости, осознав, что она приносит лишь убытки.

Не удается продать и апартаменты покойного Бориса Моисеева площадью 138 квадратных метров. Наследник певца, продюсер Сергей Горох, уже два года безуспешно ищет покупателей. Цену на квартиру снизили с 90 до 88 тысяч евро, однако желающих приобрести жилье в полузаброшенном комплексе так и не нашлось.

Шоу-бизнес в Telegram

26 сентября 2026, 11:14
Фото сгенерировано ИИ
"Макс" / Shot ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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