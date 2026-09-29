Сенсационное заявление главного ценителя светских интриг и роскошной жизни взорвало медиапространство, поставив под сомнение официальную версию одной из самых громких трагедий XXI века.



Неутомимый певец, шоумен и любимец состоятельных дам Прохор Шаляпин вновь заставил говорить о себе всю страну. Артист, привыкший эпатировать публику откровенными романами и скандальными выходками, на этот раз замахнулся на тайну мирового масштаба. В откровенной беседе с журналистами информационного агентства НСН Прохор на полном серьезе усомнился в кончине легендарного короля поп-музыки Майкла Джексона, намекнув, что кумир миллиардов вполне может наслаждаться жизнью втайне от обезумевших фанатов.

Шаляпин признался, что популярные в народе теории заговора о мистификации трагедии 2009 года имеют под собой вполне реальную почву. Чтобы докопаться до истины, певец превратился в настоящего детектива и лично отправился в Соединенные Штаты. Прохор предпринял сразу две дерзкие попытки проникнуть в закрытый Большой мавзолей на элитном мемориальном кладбище Форест-Лаун в пригороде Лос-Анджелеса, где якобы покоится тело легенды. Однако на пути российского правдоруба встала неприступная охрана и глухие гранитные стены.

"Там все замуровано — какой-то склеп. Непонятно, есть ли там Майкл или нет", — с нескрываемым подозрением заявил обескураженный артист, которому сотрудники некрополя оба раза категорически указали на дверь.

Потерпев фиаско на американской земле, Шаляпин не стал опускать руки и нашел неожиданного свидетеля в лице главной звезды отечественной эстрады. Прохор припомнил, что совсем недавно святая святых американского шоу-бизнеса распахнула свои двери перед другим именитым гостем из России. Король отечественного поп-Олимпа Филипп Киркоров, питающий священный трепет перед творчеством Джексона, во время своего очередного заокеанского вояжа беспрепятственно посетил тайное место упокоения кумира.

"Правда, недавно это место посещал Филипп Киркоров, надо у него спросить, что он там видел — провести расследование", — безапелляционно предложил Шаляпин, призвав вывести коллегу на чистую воду.

Прохор уверен: Киркоров, обладающий колоссальными связями и статусом VIP-персоны мирового уровня, мог увидеть то, что тщательно скрывают от глаз простых смертных. Поклонники в социальных сетях моментально подхватили смелую конспирологическую теорию Шаляпина. Пользователи гадают, согласится ли Филипп Бедросович раскрыть увиденное за коваными воротами американского склепа или предпочтет сохранить звездную тайну, о которой весь мир спорит уже полтора десятилетия.