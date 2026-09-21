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Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике

Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Очередная ночная феерия скандальной танцовщицы на закрытой тусовке едва не закончилась вызовом скорой помощи и вызвала небывалую бурю народного гнева.

50-летняя экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова продолжает эпатировать публику, наглядно доказывая, что общепринятые правила поведения — не для нее. Знаменитая танцовщица категорически отказывается остепеняться, предпочитая вести образ жизни завсегдатая ночных тусовок. Однако очередной поход королевы эпатажа в клуб вызвал у аудитории не восторг, а оторопь: балерина устроила опасные акробатические перформансы в совершенно неприспособленных для этого местах.

Артистка решила преподать молодежи урок экстравагантности. В разгар вечеринки танцовщица направилась прямиком к диджейской стойке. На глазах у изумленной публики Волочкова принялась выполнять фирменные элементы растяжки. Музыкант попытался придержать артистку за талию, помогая ей сохранить равновесие. Однако стоило ему на секунду отстраниться, как координация подвела балерину: Анастасия оперлась ногой прямо на пульт с дорогостоящей аппаратурой, едва не прервав музыкальный сет.

Впрочем, инцидентом у пульта дело не ограничилось. Вскоре в интернете появилось второе видео с той же вечеринки, вызвавшее еще большую тревогу у пользователей. Артистка взобралась на узкий подоконник настежь распахнутого окна. Балансируя над улицей на глазах у снимавших ее посетителей клуба, Анастасия без тени страха совершила дикий поступок: села на шпагат на самом краю проема. Случайная потеря равновесия или головокружение могли закончиться падением с высоты, однако балерина лишь с улыбкой позировала на камеры смартфонов.

Ролики мгновенно разлетелись по Сети, спровоцировав шквал критики и язвительных комментариев.

"Это просто эталонный испанский стыд!", "Взрослая женщина задирает ноги в окна перед молодежью", "Смотреть на это неловко и страшно одновременно", — негодовали о ужаса происходящего пользователи.

Многие комментаторы выразили серьезное беспокойство за эмоциональное и физическое состояние звезды, предположив, что артистка теряет контроль над собой на шумных вечеринках. "Ситуация выглядит и грустной, и пугающей. Организм ведь не железный!", "Печень не вечная, а она все по подоконникам прыгает", — писали в комментариях.

Лишь немногие поклонники попытались заступиться за артистку, назвав ее выходку проявлением внутренней свободы. Сама Волочкова традиционно отвергает любые упреки в злоупотреблениях, уверяя, что ведет здоровый образ жизни, а душевные силы черпает в ежедневных многочасовых репетициях. Тем не менее кадры ночных трюков над открытым окном оставили у публики стойкое ощущение тревоги за судьбу бывшей примы.

Шоу-бизнес в Telegram

21 сентября 2026, 09:11
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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