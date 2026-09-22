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Вторник 22 сентября

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Перепишут судьбу и привлекут деньги за одни сутки: что нужно успеть сделать 23 сентября до захода солнца

Фото: magnific.com
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Лишь один день в году открывает невидимый портал, способный полностью переписать судьбу человека и избавить от накопившихся бед.

23 сентября 2026 года наступит день осеннего равноденствия — момент, когда продолжительность дня и ночи становится одинаковой. В культуре разных народов этот период традиционно связывали с подведением итогов, обновлением и заготовкой урожая. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала о символических практиках, которые принято проводить в этот день.

Водные процедуры и очищение

В народной традиции воде в день равноденствия придавали особое значение: на Руси умывались утренней росой или собирали дождевую воду, желая укрепить здоровье. Сегодня эту традицию можно адаптировать: умыться холодной водой или выпить стакан чистой воды, мысленно настроившись на отдых и восстановление сил.

Рябина как символ уюта и защиты

Красные ягоды рябины в славянской культуре считались символом защиты дома. В день равноденствия небольшие ветки с ягодами выкладывали на подоконники. Считается, что этот простой элемент декора помогает создать в доме гармоничную и спокойную атмосферу.

Праздничный стол и гостеприимство

В осеннее равноденствие не принято проводить день в одиночестве и экономя на еде. Традиционно на стол подавали сезонные блюда: пироги с капустой, выпечку, ягоды и мед. Считалось, что щедрое угощение близких и друзей привлекает в дом достаток и благополучие на весь следующий год.

Практика для личных отношений

Символом плодородия и благополучия в этот период также считают спелые красные яблоки. Для тех, кто хочет отпустить прошлые обиды и наладить личную жизнь, рекомендуют выделить время на спокойное размышление. Можно сформулировать свои цели в отношениях, оставить в прошлом негативный опыт и съесть яблоко как знак готовности к новым переменам.

День осеннего равноденствия — подходящий повод подвести промежуточные итоги года, навести порядок в доме и настроиться на спокойный осенне-зимний период.

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22 сентября 2026, 17:38
Фото: magnific.com
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