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Четверг 24 сентября

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"Я просто сирота": забытый знаменитым дедом внук Буйнова едва не разрыдался перед камерами

Александр Буйнов. Фото: шоу &quot;Прямой эфир&quot;
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Семейная идиллия знаменитой династии дала глубокую трещину прямо перед объективами телекамер, обнажив горькую правду о звездном одиночестве.

Напряжение в популярном экстремальном реалити-шоу "Выживалити. Наследники" достигло своего апогея. В новом выпуске программы организаторы устроили участникам трогательный сюрприз: на съемочную площадку без предупреждения приехали их знаменитые родственники. Кадры воссоединения близких людей получились невероятно эмоциональными. Поддержать своих детей в суровых испытаниях прибыли певица Алена Свиридова, прославленный фигурист Илья Авербух, юмористка Елена Борщева, спортсмен Валерий Юшкевич и Валерия Кристовская. Звездные родители обнимали своих наследников, окружили их нежностью и материнской заботой.

И лишь один участник остался в этот праздничный вечер в полном и угнетающем одиночестве. К внуку легендарного певца Александра Буйнова — его полному тезке Саше — из родных не приехал абсолютно никто.

Поначалу молодой человек изо всех сил пытался держать фасон и не подавать вида, что поражен в самое сердце. Он сдержанно улыбался, глядя на чужое счастье, и сухо оправдывал близких перед съемочной группой. Парень уверял, что его знаменитый дед и остальные члены семьи не смогли прибыть на площадку исключительно из-за бешеного рабочего графика, съемок и гастролей. Однако спустя некоторое время психоэмоциональная защита юноши окончательно рухнула. Саша не сдержал скопившейся обиды и откровенно признался, что чувствует себя выброшенным на обочину жизни.

"Все семьи братаются, кайфуют, а я просто сирота", — высказался Буйнов-младший, едва не разрыдавшись перед камерами.

Печальный взгляд юноши и его щемящее одиночество растопили сердце Алены Свиридовой. Известная певица не смогла равнодушно наблюдать за чужой душевной драмой. Артистка буквально взяла брошенного парня под свое крыло, окружив его нерастраченным материнским теплом.

"У него в глазах тоска, как будто его не забрали из детского сада. Мне хотелось его вытащить, убрать эту обиду. Я человек эмпатичный, у меня сердце разрывается... На меня напал материнский экстаз. Понятно, что чужих детей не бывает, поэтому я усыновила Сашу на время", — эмоционально поделилась Свиридова.

Впрочем, совсем без внимания звездного предка парень в этот вечер все же не остался. Отреагировав на назревающий публичный скандал, прославленный дед Александр Буйнов решил исправить ситуацию хотя бы по телефону. Музыкант связался с внуком и произнес пламенную напутственную речь, призванную вернуть парню боевой настрой.

"Чтобы ни случилось, я желаю тебе сил и горжусь тобой. Ты должен быть сильным и упертым. Не забывай, твоя фамилия Буйнов!" — призвал наследника народный артист.

Однако натянутые телефонные слова вряд ли смогли полностью залечить душевную рану юноши. Зрители шоу продолжают гадать, почему народный любимец не смог выделить пару часов, чтобы лично обнять родного человека и защитить его от чувства сиротства перед всей страной.

Шоу-бизнес в Telegram

24 сентября 2026, 16:23
Александр Буйнов. Фото: шоу "Прямой эфир"
StarHit✓ Надежный источник

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