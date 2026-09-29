Фестиваль "Кленовые выходные" пройдет в "Архангельском" в начале октября

По данным регионального ведомства, в программе запланированы семейное чаепитие с выпечкой и лесным вареньем, концерты, мастер-классы и световое шоу на аллеях парка. Участники также смогут принести на чаепитие собственную выпечку.
"Для гостей проведут бесплатные фотосессии на фоне усадьбы. Участие в чаепитии за отдельным столиком и фотосессии требует предварительной регистрации", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области.
Программа начнется в 12:00.
Мероприятие пройдет в рамках задач нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
Подробная информация и регистрация доступны на сайте музея-заповедника "Архангельское".