Фестиваль "Кленовые выходные" пройдет в "Архангельском" в начале октября

Фестиваль "Кленовые выходные" пройдет 3-4 октября в музее-заповеднике "Архангельское" в Красногорске, сообщили в Минкультуры и туризма Московской области.



По данным регионального ведомства, в программе запланированы семейное чаепитие с выпечкой и лесным вареньем, концерты, мастер-классы и световое шоу на аллеях парка. Участники также смогут принести на чаепитие собственную выпечку.



"Для гостей проведут бесплатные фотосессии на фоне усадьбы. Участие в чаепитии за отдельным столиком и фотосессии требует предварительной регистрации", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области.

Программа начнется в 12:00.

Мероприятие пройдет в рамках задач нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Подробная информация и регистрация доступны на сайте музея-заповедника "Архангельское".