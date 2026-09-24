Более 56 тыс. га озимых посеяли в Подмосковье

По данным пресс-службы областного ведомства, всего в этом сезоне планируется посеять 99,5 тыс. га озимых.
«Основную часть занимают зерновые культуры, преимущественно пшеница и рожь. Кроме того, почти завершен сев озимого рапса на площади более 21 тыс. га»,
– говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Озимые культуры высевают осенью, они продолжают развитие весной раньше яровых, что позволяет получить более ранний урожай, напомнили в подмосковном Минсельхозпроде.
Посевная кампания проходит в соответствии с агротехнологическими сроками и задачами национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».