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Среда 23 сентября

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На 59-м году жизни скончался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов

Сергей Соседов. Фото: Youtube / @HEATshowbiz
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Страшная весть о непоправимой беде в одно мгновение разорвала новостные ленты и повергла отечественный бомонд в состояние леденящего оцепенения.

Отечественная культура и светская Москва понесли колоссальную, невосполнимую утрату. На 59-м году скоропостижно ушел из жизни самый экстравагантный, бескомпромиссный и эрудированный музыкальный критик страны Сергей Соседов. Человек-эпоха, чей изысканный слог, фирменная жестикуляция и феноменальная прямота долгие десятилетия наводили священный трепет на весь звездный Олимп, погиб вдали от дома.

Как удалось оперативно выяснить изданию "МК", страшная трагедия произошла во время очередной рабочей поездки журналиста. По предварительным данным, жизнь шоумена оборвал нелепый и роковой несчастный случай: Сергей оступился и упал с лестницы. Травмы, полученные при падении, оказались несовместимыми с жизнью. Когда обеспокоенные репортеры набрали личный номер критика, трубку снял неизвестный мужчина и дрожащим голосом подтвердил чудовищную правду.

Новость об уходе Соседова стала эффектом разорвавшейся бомбы. Его обожали миллионы простых зрителей за абсолютную искренность и органическую неспособность лицемерить. В то же время за кулисами его панически боялись маститые поп-короли и капризные примадонны.

Сергей Васильевич ворвался в медиапространство еще в лихие девяностые в легендарной программе "Акулы пера". С тех пор ни одна фальшивая нота на российской эстраде не ускользала от его беспощадного разбора. Он возвел музыкальную критику в ранг высокого драматического искусства, неизменно сохраняя безупречный светский лоск, аристократизм и легкую долю сценической эксцентрики. У критика было громадье творческих планов, расписанных буквально по минутам. Соседов находился на очередном пике телевизионной славы.

Буквально на днях в эфир должен был выйти долгожданный премьерный сезон грандиозного проекта "Суперстар!", где Сергей занимал судейское кресло и традиционно являлся главным нервом, душой и мотором программы. Заменить его неповторимую энергетику в кадре не сможет никто.

Самое жуткое в этой трагедии — мистический след, который критик оставил в своем последнем публичном высказывании. Буквально накануне в интервью журналистам Соседов скорбел по поводу кончины музыканта Евгения Броневицкого из ансамбля "Поющие гитары". Оценивая внезапную смерть коллеги, Сергей с грустной улыбкой обронил короткую фразу: "Мотор отказал в полете". Тогда никто в светской тусовке не мог даже в страшном сне вообразить, что эти пророческие слова станут эпитафией для самого критика. Пламенный "мотор" Сергея Соседова заглох на самом высоком, красивом и ярком вираже его яркой жизни, оставив после себя оглушительную тишину.

Шоу-бизнес в Telegram

23 сентября 2026, 21:31
Сергей Соседов. Фото: Youtube / @HEATshowbiz
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