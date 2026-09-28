"Мне очень обидно": раздавленный горем Пенкин раскрыл роковое упущение погибшего Соседова

Горькие слезы и запоздалые сожаления близких друзей обнажили скрытую драму ярчайшего критика эпохи, чей внезапный уход оставил после себя невосполнимую пустоту.



В СМИ появились комментарии артистов в связи с распространившимися сообщениями о несчастном случае с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Одной из заметных реакций стало высказывание певца Сергея Пенкина.

В беседе с журналистами Пенкин назвал Соседова одним из самых эрудированных и принципиальных музыкальных обозревателей на отечественной сцене, отметив его профессиональную прямоту и способность точно оценивать качество вокала и музыкального материала. При этом артист обратил внимание на то, что критик не оставил после себя преемников:

"Мне очень сложно сказать, почему так произошло. Я считаю, что таких профессионалов и музыкальных критиков, как Сергей Соседов, наверное, редко когда-то еще увижу. Он настолько четко, все правильно говорил по каждому контексту. Он просто умнейший человек! Но мне очень обидно и жалко, что он после себя не оставил учеников. Ему надо было обязательно преподавать. Просто открыть или взять частную школу и передавать опыт молодым. Во-первых, финансово это бы его колоссально поддержало, избавило от лишних бытовых тревог. А во-вторых, страна получила бы настоящих профессионалов. Ведь то, что говорил Сережа, не каждый журналист решится и сможет сказать. Настолько грамотно, правильно и конкретно!" — заявил Пенкин.

По мнению певца, преподавательская деятельность помогла бы эксперту сосредоточиться на работе со студентами и сократить число утомительных дальних поездок.

Ранее в ряде изданий появились сведения о том, что Соседов получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате падения с лестницы в гостинице во время поездки в Якутию, где должен был войти в жюри регионального конкурса.