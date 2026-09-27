Вакцины бессильны, легкие в труху: мутировавший смертоносный вирус атаковал Москву

Заболевание развивается быстро и при отсутствии своевременной терапии может вызывать осложнения на нижние дыхательные пути, включая пневмонию.



В Московском регионе зафиксированы случаи заболевания гонконгским гриппом (штамм A/H3N2). Эпидемиологи напоминают о высокой активности этого штамма.

Вирус гриппа A(H3N2) отличается высокой изменчивостью, поэтому Всемирная организация здравоохранения ежегодно обновляет штаммовый состав сезонных вакцин. Специалисты отмечают, что занос инфекции часто происходит в период активных поездок и путешествий. Из-за дрейфа генов вируса ранее сформированный иммунитет может оказываться менее эффективным, что делает важной регулярную вакцинацию актуальными препаратами.

Симптомы и течение болезни

Заболевание начинается остро, без выраженного инкубационного периода. К основным симптомам относятся:

резкий подъем температуры тела до 39–40 °C;

выраженная интоксикация и слабость;

сильная головная боль;

ломота в мышцах и суставах.

Возможные осложнения

Основная опасность гонконгского гриппа заключается в высокой вероятности быстрого развития вторичных инфекций и воспалительных процессов в легких. В отдельных случаях тяжелое течение болезни связано с гипериммунной реакцией организма, способной приводить к поражению тканей дыхательной системы.

В группу повышенного риска традиционно входят пожилые люди, дети и пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. При появлении первых симптомов врачи настоятельно рекомендуют соблюдать постельный режим и сразу обращаться за медицинской помощью, избегая самолечения.