Ошиблись: ученые по-другому заговорили о пандемии коронавируса

Эксперты изменили свои мнения о масках, вакцинах и самоизоляции.

Издание The Guardian опросило ведущих ученых, которые неоднократно выступают публично и делают выводы о пандемии коронавируса. Оказалось, что многие эксперты отказались от сказанных ими ранее слов. Например, руководитель темы по инфекциям в Имперском колледже Лондона, профессор Питер Опеншоу признался, что раньше не верил в действенность вакцин. Он был потрясен, когда в конце 2020 года прошли первые успешные испытания препарата.

Профессор общественного здравоохранения Университета Ньюкасла Эллисон Поллок сожалеет, что не выступила против длительного закрытия школ на карантин. Эксперт рассказала, что тогда ей было понятно: дети не входят в группу риска, и они могли бы продолжить обучение. По мнению Поллок, ей следовало бы не бояться и не сомневаться, а сделать смелое заявление и призвать к иному решению.

Директор центра по изменению поведения в Университетском колледже Лондона Сьюзан Мичи по-другому заговорила о защитных масках. Раньше профессор придерживалась мнения, что маски – это сомнительное средство защиты, ведь коронавирус, как она считала, переносится воздушно-капельным путем. Однако когда их эффективность была доказана другими, а также тот факт, что инфекция является в основном аэрозольной, Мичи поняла, что ошибалась.

За все время пандемии в мире было выявлено свыше 390 миллионов случаев заражения коронавирусом (за последние сутки – 2,9 миллиона). От ковида скончались более 5,7 миллиона человек (за последние сутки – 13,1 тысячи).