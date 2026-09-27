Одно движение – и жизнь под откос: почему 27 сентября на Воздвижение панически боялись "сдвинуть судьбу"

Один роковой шаг за порог собственного дома в этот великий осенний праздник может навлечь беду, изгнать которую не удастся годами.

Православные верующие 27 сентября отмечают один из двенадцати важнейших праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В славянской народной традиции эта дата получила название Воздвиженье, или Сдвижение. Предки говорили: "На Воздвиженье кафтан с шубой сдвинулся, и зима двинулась". В этот день природа проходит через окончательный перелом: тепло навсегда уходит до самой весны, а земля засыпает и "замыкается" под ледяными ветрами.



Почему 27 сентября в чащу не ступала нога человека

Самое главное и жуткое поверье Воздвиженья связано с лесом. На Руси верили, что 27 сентября леший собирает всех подвластных ему зверей на финальный осмотр, после чего "закрывает лес на золотой ключ" до первых весенних оттепелей.

В этот день лесные обитатели, а особенно змеи, сползаются со всех окрестностей в огромные подземные пристанища на зимовку. Считалось, что ползучие гады на Воздвижение становятся смертельно опасными и агрессивными. Тот, кто рискнет пойти в лес 27 сентября, рискует оступиться и провалиться в змеиную яму, откуда уже невозможно выбраться живым. Старики строго-настрого запрещали детям и молодежи даже приближаться к опушке.

Страшные табу Воздвиженья

Энергетика праздника требует от человека духовной дисциплины и строгого соблюдения вековых правил. Нарушение традиций в этот день считалось прямым привлечением темных сил в свой дом.

Категорически запрещено начинать новые дела. Любые проекты, стартовавшие на Воздвижение, обречены на полный провал. В народе говорили, что все начинания "застрянут или пойдут прахом", не принеся ничего, кроме финансовых потерь.

Нельзя оставлять открытыми двери, ворота и погреба. Из-за того, что змеи и прочая нечисть ищут себе теплое место на зиму, они могут легко заползти в дом или хозяйственные постройки. Входы в жилище закрывали наглухо.

Запрещено есть мясные, молочные продукты и яйца. Воздвижение — день строгого однодневного поста. На Руси существовала твердая присказка: "Кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится". А вот нарушителям поста пророчили тяжелые болезни.

Нельзя ругаться, сквернословить и таить обиду. Вся негативная энергия, выпущенная в этот день, возвращается к человеку в трехкратном размере.

Тайный крест и капустные вечерки

Главным ритуалом защиты 27 сентября было крещение дома. Хозяева мелом, углем или помощью ветвей рябины рисовали небольшие кресты на дверях, окнах и балочных перекрытиях. В хлев помещали деревянные крестики, сделанные своими руками, чтобы защитить скот от мора и нечистой силы.

Несмотря на строгие запреты, праздник не обходился без кулинарных традиций. С Воздвиженья начинался активный период "капустниц" — массовой заготовки капусты на зиму. Девушки надевали нарядные платья и ходили из избы в избу помогать рубить капусту. Хозяйки обязательно пекли постные пироги с капустой и угощали ими гостей. Верили: чем больше людей накормишь капустным пирогом 27 сентября, тем больше денег и радости будет в доме весь следующий год.

Приметы погоды на 27 сентября

Погодные условия на Воздвижение детально подсказывали, какой будет предстоящая зима и будущая весна:

Если в этот день дует холодный северный ветер — лето следующего года порадует жаркими и солнечными днями.

Утренний заморозок покрыл траву и крыши — зима придет очень рано и накроет землю глубокими снегопадами.

Если птицы дружно и высоко летят на юг — ждите суровых, трескучих морозов.

Резко похолодало 27 сентября — весна будет ранней, дружной и очень теплой.

Сны, увиденные в ночь на 27 сентября, считаются указательными. Они часто дают прямой ответ на вопрос, как выйти из затянувшегося жизненного тупика и от каких негативных привязанностей пора избавиться навсегда.