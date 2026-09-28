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Понедельник 28 сентября

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BRICS+ Fashion Summit соберет представителей fashion-индустрии более чем из 60 стран

BRICS+ Fashion Summit соберет представителей fashion-индустрии более чем из 60 стран
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Четвертый международный BRICS+ Fashion Summit пройдет в Москве с 28 по 30 сентября в концертном зале "Зарядье". Организаторы опубликовали деловую программу, в которую вошли сессии о локальных брендах, потребительском поведении, инвестициях, искусственном интеллекте, цифровых технологиях и культурном наследии. Расписание мероприятий программы будет дополняться.

Среди ключевых спикеров — Татьяна Ким, основатель Wildberries, глава RWB, Антон Летушев, генеральный директор Melon Fashion Group, Алена Ахмадуллина, основатель бренда Alena Akhmadullina, Ольга Бузылёва, директор дивизиона «Потребительские товары» СИБУР» и другие.

В международной программе примут участие эксперты из более, чем 60 стран. В их числе — Каника Гоял (Индия), основатель и креативный директор бренда Kanika Goyal, звездный стилист Дженке Ахмед Талли (Кот-д’Ивуар), глава направления корпоративных продаж и мероприятий FARM Rio Алини Соуза джи Оливейра (Бразилия) и другие участники.

Отдельные блоки программы адресованы профессиональным группам. Студенты и преподаватели креативных направлений смогут выбрать из сессий «Карьерная дилемма. Запустить свой бренд или присоединиться к модному дому?», «В поиске вдохновения. Культурное наследие России XIX–XX веков», «Кризис авторитета. Кто теперь решает, что модно?» и «Роль традиционных ремесел в современной моде».

Специалистам по цифровым технологиям, ИИ и данным предложены «Искусственный интеллект в творческом процессе: инструмент или соавтор?» и «Цифровая идентичность. Как визуальные миры создают новые субкультуры».

Представители ритейла и маркетплейсов смогут посетить сессии «„Умный“ шоппинг. Как брендам сориентироваться в революции потребительского поведения» и «Будущее ювелирного дела. Тенденции рынка и новые традиции».

Маркетологи и специалисты по коммуникациям — «Экспансия бренда в смежные индустрии. Маркетинговый ход или диверсификация бизнеса?, «Ценностный маркетинг, или во что верит ваш покупатель»,, «„Мягкая сила“ модного бренда. Инвестиции в сообщество, культуру и развлечения».

Дизайнеры и основатели fashion-брендов — «Скаутинг локальных брендов. Риски и возможности», «Культурный код. От музейных архивов к международной экспансии», «В поиске вдохновения. Культурное наследие России XIX–XX веков», «Кризис авторитета. Кто теперь решает, что модно?», «Гаджеты и носимые технологии. Как промышленный дизайн становится частью моды».

Инвесторы и предприниматели — «Инвестиции в креативные индустрии. Может ли мода конкурировать со стартапами?», «Поддержка локальных брендов. Создание инфраструктуры для развития», «Неделя моды как современная экономическая платформа».

Финальной точкой деловой программы станет пленарная сессия «Макроэкономика моды. Какие мегатренды будут определять развитие индустрии?». В ней примет участие Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбера — стратегического партнера BRICS+ Fashion Summit. Технологическим партнером Саммита выступит нейросеть ГигаЧат.

По словам международных экспертов, Саммит позволяет расширить представление о современной мировой модной индустрии и обратить внимание на творческие, культурные и производственные возможности быстро развивающихся экономик.

«Я уже участвовал в Саммите моды БРИКС+ в Москве. Этот опыт значительно расширил мое понимание мирового модного сообщества и помог выйти за рамки восприятия западных модных систем как единственного эталона. Я увидел уникальные ремесленные ресурсы, формы дизайнерского самовыражения и отраслевые приоритеты стран БРИКС и других быстро развивающихся рынков, где специалисты идут собственными, самобытными путями развития моды, опираясь на своё культурное наследие, а не просто следуя за трендами», — отметил Се Фанмин, вице-президент Китайской ассоциации моды (Китай).

Антонио Алицци, профессор Римской бизнес-школы (Италия), подчеркнул значение мероприятия для формирования многополярного взгляда на индустрию: «Саммит выводит Глобальный Юг на первый план, подчеркивая его творческий потенциал, культурную самобытность и производственные возможности. Для европейцев, которые слишком часто воспринимали страны БРИКС+ как рынки сбыта собственной продукции, он дает возможность пересмотреть этот подход. Так что Саммит способствует формированию более сбалансированных отношений между развивающимися рынками и странами с устоявшейся модной индустрией».

На полях мероприятия будет работать телевизионная студия RT — российского международного телеканала, доступного более чем в 100 странах. RT включает девять новостных и документальных телеканалов, онлайн– и социальные медиапорталы на десяти языках. Его текущая аудитория составляет более 950 млн телезрителей и 40 млрд просмотров в социальных сетях.

Саммит моды БРИКС+ пройдет в рамках VII Московской недели моды, которая состоится с 26 сентября по 1 октября в Центральном выставочном зале «Манеж». Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации. Организатор — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Шоу-бизнес в Telegram

28 сентября 2026, 14:35

Участниками седьмой Московской недели моды станут более 350 дизайнеров – Наталья Сергунина

Участниками седьмой Московской недели моды станут более 350 дизайнеров – Наталья Сергунина
26 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж" открылась седьмая Московская неделя моды, которая вновь собрала талантливых дизайнеров не только из разных регионов России, но и из более чем 10 стран. В течение шести дней пройдет около 100 показов, а также лекции от ведущих экспертов и фестиваль короткометражных фильмов, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина. «На подиуме, в шоуруме и на маркете свои коллекции представят более 350 дизайнеров.

Что показали на Московской неделе моды: выбор редакции

Что показали на Московской неделе моды: выбор редакции
Московская неделя моды снова собрала всё лучшее, что есть в российской моде: дизайнеров из разных регионов, громкие имена и новые лица, которые заявляют о себе всё увереннее. В этом сезоне на подиумах сошлись лирика и деконструкция, ретро-футуризм и чистая элегантность – и за каждой коллекцией стояла своя идея, доведенная до конца. Рассказываем о брендах, которые советуем запомнить. Показ проекта «Сделано в Москве» (Москва)Коллективный показ в рамках Московской недели моды прошел уже во второй раз.

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Эксперты раскрыли, что на самом деле ждет российскую моду
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Более 80 показов пройдет в рамках шестой Московской недели моды

Более 80 показов пройдет в рамках шестой Московской недели моды
Для гостей проведут показы мод, лекции и фестиваль тематических короткометражных фильмов, также будет работать открытый маркет с продукцией отечественных брендов. В Центральном выставочном зале "Манеж" с 14 по 19 марта пройдет шестая Московская неделя моды.

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