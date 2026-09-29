Кушанашвили жестко разнес Дробыша за сбежавшую в слезах Дубцову

Публичная порка на глазах у изумленной публики обернулась сокрушительным нервным срывом популярной певицы и вскрыла неприглядную изнанку телевизионного закулисья.



На съемочной площадке музыкального проекта "Соль. Легенда" разыгралась нешуточная драма, расколовшая отечественный бомонд на два непримиримых лагеря. Победительница "Фабрики звезд", известная поэтесса и композитор Ирина Дубцова представила на суд жюри свежее прочтение культового хита "Я тебе не верю". Артистка вложила в номер всю душу, перекроив аранжировку под свой мощный вокал. Однако триумфа не случилось: сидевший в кресле эксперта именитый продюсер Виктор Дробыш устроил певице показательный и предельно жесткий разнос.

Хитмейкер без лишних церемоний и светской деликатности заявил, что выступление получилось провальным, а сама Ирина попросту "переорала" песню, сделав ее невыносимо громкой. Услышать столь унизительный вердикт от коллеги по цеху Дубцова не смогла. Глаза артистки мгновенно наполнились слезами, самообладание окончательно подвело звезду, и она в состоянии глубокой истерики бросила микрофон и спешно сбежала со сцены за кулисы.

Громкий инцидент не остался без внимания главного правдоруба российского шоу-бизнеса Отара Кушанашвили. В своей фирменной, экспрессивной манере телеведущий проанализировал поведение продюсера и буквально разложил скандал по полочкам, отдав должное профессионализму Дробыша, но при этом влепив ему звонкую словесную пощечину за откровенную жестокость.

Журналист признал, что за плечами Виктора Яковлевича стоит колоссальный багаж реальных заслуг, сотни золотых шлягеров и безупречное музыкальное чутье, с которым трудно спорить. Когда Дробыш берет слово, зрители замирают у экранов, ведь он великолепно держит драматургию кадра.

"У Дробыша — бэкграунд. Он продюсер и композитор. Он значительный персонаж. Когда он ругает кого-то, все смеются над его рожей, ну очень своеобразное у человека лицо. При этом все понимают: он-то знает предмет разговора. Поэтому, если он ругает Дубцову, говоря, что она плохо спела, значит, за дело. Виктор Дробыш — подарок небес для продюсеров и зрителей этой программы, даже с учетом того, что он перегибает палку", — безапелляционно констатировал Отар.

Однако за восхищением телевизионной хваткой продюсера последовала сокрушительная критика его человеческих качеств. Кушанашвили подчеркнул, что в погоне за рейтингами и ярким шоу нельзя терять элементарные рамки приличия. По мнению журналиста, Дробыш намеренно выбрал для себя тактику "таранной агрессии", не считаясь с ранимой натурой артистки. Отар убежден: доводить взрослую, тонко чувствующую женщину до публичных рыданий на съемках — это низкий и недопустимый поступок для мужчины с таким статусом.

Светская тусовка продолжает обсуждать границы допустимого на экранах. Пока одни уверены, что критика должна быть беспощадной ради чистоты искусства, другие соглашаются с Кушанашвили: хамство и звездный апломб не имеют ничего общего с высоким профессионализмом.