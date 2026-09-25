Рыдающая Азиза обнародовала главный страх Сергея Соседова: Хочется кричать от боли

Умер Сергей Соседов Тесты Джиган устроил перестрелку в своем доме Игры Сонник

Топ новостей недели

Попытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позоромПопытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позором Бегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценокБегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок "Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника"Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публикеВолочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике

Лента новостей

Пятница 25 сентября

15:28Лайма Вайкуле потерпела грандиозный крах в Прибалтике 15:22Подмосковные производители продукции АПК смогут представить товары на рынке Узбекистана 13:08Рыдающая Азиза обнародовала главный страх Сергея Соседова: Хочется кричать от боли 11:18Ушла из жизни последняя главная муза Владимира Высоцкого Марина Влади 09:44Андрей Мельниченко: России нужна "безопасность развития", а не просто устойчивость 09:23Джиган жестко ответил на попытку Оксаны Самойловой лишить его детей 00:19Отнимут здоровье и счастье: 5 строгих запретов Артамонова дня, 25 сентября, которые нельзя нарушать 18:44Более 56 тыс. га озимых посеяли в Подмосковье 18:39НАФИ назвал 50 любимых брендов россиян 16:23"Я просто сирота": забытый знаменитым дедом внук Буйнова едва не разрыдался перед камерами 14:32"В истерике убегала из дома": семейная идиллия Волочковой с дочерью и зятем обернулась кошмаром 12:22Голос из ледяной бездны: мощный радиосигнал с гигантской экзопланеты поставил ученых на уши 11:29ТОП-7 двухнедельных контактных линз для жизни в большом городе: рейтинг актуальных моделей 2026 года 10:44Обвиненный в расстреле особняка Джиган нанес сокрушительный ответ недоброжелателям 09:18"Ждет чан со смолой": Божена Рынска сплясала на костях погибшего Сергея Соседова 00:08Деньги утекут сквозь пальцы, а беды ворвутся в дом: что категорически нельзя делать 24 сентября 2026 года 21:31На 59-м году жизни скончался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов 17:35Сезон громких разводов или вечная страсть: какие пары не переживут осенний сезон 15:04Пережившая расстрел семья Джигана отказалась от встреч с запертым в клинике рэпером 13:03Спасет разум от угасания: назван доступный рацион, снижающий риск деменции на треть 12:17Шансы Тимура Турлова на победу в выборах президента FIDE оценили в 82% 10:55Раздраженный Дмитрий Дюжев едва не разбил камеру журналиста, но извинился 09:21Обезумевший Джиган стрелял в людей и 10 часов держал заложников на глазах у детей 00:55Древний ритуал на Петра и Павла 23 сентября откроет семье дорогу к долгожданному изобилию 17:38Перепишут судьбу и привлекут деньги за одни сутки: что нужно успеть сделать 23 сентября до захода солнца 16:03Мечтавшую уехать из России Брухунову цинично спустили с небес на землю 13:55Притянут деньги, любовь и успех: ясновидящая назвала роковые цвета осени для каждого знака 12:04Не выживет почти никто: названа дата начала конца при взрыве Йеллоустоуна 10:33Разъяренная певица Слава на глазах у всех обматерила Ларису Долину 09:24Обосновавшаяся на чужбине Пугачева ошарашила поклонников внешним видом 00:39Осеннее равноденствие: роковые ошибки 22 сентября, которые разорят семью 17:41"Уволю из женихов!": разгневанная Успенская жестко пригрозила выгнать молодого ухажера дочери 16:11Наблюдатели ПА ОДКБ оценили работу московского штаба по контролю за выборами 15:33Бессонница в браке оказалась заразной и привела к массовому ожирению семейных пар 13:57Когда нужна действительно хорошая косметика 13:32Блогеры уличили Юлию Меньшову в двойных стандартах из-за отъезда ее сына из России 10:43Лера Кудрявцева взмолилась о помощи из-за молодого мужа 09:11Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике 00:05Рождество Богородицы: какой тайный материнский ритуал 21 сентября дарует мир и счастье на весь год 22:11Порядка 3,5 млн человек приняли участие в электронном голосовании – ОШ Москвы 21:05Обеспечим возможность проголосовать каждому, кто ждет очереди на участках – МГИК 18:01Овны сорвутся, а Козерогов осыплют золотом: астролог выкатила жесткий гороскоп на неделю 15:21Ценой здоровья: психолог раскрыла, почему мы внезапно заболеваем перед тяжелым разговором 12:05Бегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок 06:54Слезы, нищета и беда на пороге: почему 20 сентября категорически нельзя одалживать именно это 17:38Заложило нос? Вскрылась истинная причина осеннего недомогания 15:315 книг, которые создадут осеннее настроение 12:20Почему эзотерику путают с мошенничеством 07:31Роковой гнев Архистратига: какая бытовая ошибка 19 сентября способна лишить человека памяти и денег 22:33В голосовании в столице уже приняли участие 2,27 млн человек – Мосгорибзирком
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Рыдающая Азиза обнародовала главный страх Сергея Соседова: Хочется кричать от боли

Азиза. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
465

Страшная и нелепая гибель главного правдоруба отечественного телевидения разделила жизнь его звездной музы на до и после, заставив биться в глухой истерике.

Новость о скоропостижной кончине 58-летнего музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова стала смертельным ударом для популярной певицы Азизы. Артистку и шоумена связывали годы глубокой, искренней дружбы и взаимного восхищения. Сергей никогда не скрывал своего благоговения перед талантом певицы, громко на всю страну называя ее одной из лучших вокалисток России. В разговоре с журналистами звезда эстрады не смогла сдержать рыданий, признавшись, что с уходом Соседова из ее жизни навсегда исчезла важнейшая опора.

Певица призналась, что находится в полнейшем шоке и не может заставить себя поверить в чудовищную реальность.

"— Просто невозможно поверить, что такое произошло! — с трудом проговаривая слова сквозь слезы, делится Азиза. — Страшная трагедия! Невыносимо, когда уходят родные люди. Родные, может быть, не по крови, а по духу. В моей жизни их не так много — Сережа был одним из них. Он всегда меня поддерживал, для меня это было очень важно и ценно. Мы все время были на связи, он передавал мне приветы через общих друзей… Когда получаешь такие страшные известия, хочется просто выйти на улицу и кричать от боли!"

Воспоминания о последних разговорах с критиком разрывают артистке сердце. По словам Азизы, Соседов был полон жизненной энергии, строил грандиозные творческие планы и меньше всего на свете думал о смерти. Но самым драматичным откровением певицы стали слова о заветных переживаниях журналиста. Как выяснилось, у всегда уверенного в себе и острого на язык критика был один тайный, всепоглощающий страх.

"— Он и не думал умирать. Наоборот, он хотел жить! И очень переживал за свою пожилую маму: больше всего на свете Сережа боялся остаться один… Я часто в последнее время стала задаваться вопросом: зачем мы появляемся в этом мире, если происходят такие трагедии? Это невозможно заблокировать в голове", — вздыхает убитая горем звезда.

Всему шоу-бизнесу памятно, как бескомпромиссный Соседов грудью стоял за Азизу на популярных телевизионных проектах. На шоу "Суперстар!", где певица одержала триумфальную победу, критик буквально бился за каждый её балл, вступая в ожесточенные и скандальные словесные дуэли с коллегой по жюри Лерой Кудрявцевой. Сергей искренне боготворил настоящий голос и не прощал серости на сцене.

"— Я давно знала о том, как он ко мне относится, — еще с момента первого "Суперстара", в котором я имела честь победить… Он был уникальным человеком — очень профессиональным, что в наше время большая редкость. Умел ценить настоящие таланты. Он сразу видел, кто и что собой представляет. Таких людей больше нет и вряд ли будет. Страшная утрата для всех нас! Но что теперь говорить: Сережу уже не вернешь!" — заключила рыдающая певица.

Нелепое падение с гостиничной лестницы в далекой Якутии и смерть на операционном столе оборвали жизнь человека, который был последним оплотом честной критики на российском телевидении. Теперь Азизе, как и миллионам поклонников артиста, остается лишь бережно хранить память о маэстро, чья верность настоящему искусству останется легендой.

Шоу-бизнес в Telegram

25 сентября 2026, 13:08
Азиза. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"МК"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Прощальная гастроль: на похоронах Моисеева случился ангшлаг из звезд

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

"Ждет чан со смолой": Божена Рынска сплясала на костях погибшего Сергея Соседова

На 59-м году жизни скончался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов

Лайма Вайкуле потерпела грандиозный крах в Прибалтике

Лайма Вайкуле потерпела грандиозный крах в Прибалтике
Грандиозный позор настиг некогда боготворимую публикой певицу там, где она меньше всего ожидала. В карьере Лаймы Вайкуле наступила беспросветная черная полоса.

Ушла из жизни последняя главная муза Владимира Высоцкого Марина Влади

Ушла из жизни последняя главная муза Владимира Высоцкого Марина Влади
Уход легендарной французской актрисы и певицы Марины Влади поставил печальную точку в истории одной из самых красивых, драматичных и страстных любовных легенд XX века. Франция и Россия погрузились в глубокий смутный сумрак скорби: на 89-м году жизни скончалась женщина, чей образ стал символом недосягаемой свободы, изысканной красоты и всепобеждающей нежности.

Джиган жестко ответил на попытку Оксаны Самойловой лишить его детей

Джиган жестко ответил на попытку Оксаны Самойловой лишить его детей
Разъяренный рэпер Джиган открыто объявил войну бывшей жене Оксане Самойловой, пытающейся через суд навсегда отобрать у него право воспитывать собственных детей. Грандиозный скандал в самом глянцевом семействе отечественного шоу-бизнеса вышел на пиковую стадию.

Отнимут здоровье и счастье: 5 строгих запретов Артамонова дня, 25 сентября, которые нельзя нарушать

Отнимут здоровье и счастье: 5 строгих запретов Артамонова дня, 25 сентября, которые нельзя нарушать
Одно неосторожное движение в этот осенний день способно навлечь беду на весь род и навсегда лишить семью благополучия. 25 сентября православная церковь чтит память священномученика Автонома.

"Я просто сирота": забытый знаменитым дедом внук Буйнова едва не разрыдался перед камерами

"Я просто сирота": забытый знаменитым дедом внук Буйнова едва не разрыдался перед камерами
Семейная идиллия знаменитой династии дала глубокую трещину прямо перед объективами телекамер, обнажив горькую правду о звездном одиночестве. Напряжение в популярном экстремальном реалити-шоу "Выживалити.

Выбор читателей

23/09СрдНа 59-м году жизни скончался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов 24/09Чтв"Я просто сирота": забытый знаменитым дедом внук Буйнова едва не разрыдался перед камерами 24/09Чтв"Ждет чан со смолой": Божена Рынска сплясала на костях погибшего Сергея Соседова 24/09ЧтвДеньги утекут сквозь пальцы, а беды ворвутся в дом: что категорически нельзя делать 24 сентября 2026 года 23/09СрдСезон громких разводов или вечная страсть: какие пары не переживут осенний сезон 24/09Чтв"В истерике убегала из дома": семейная идиллия Волочковой с дочерью и зятем обернулась кошмаром