Рыдающая Азиза обнародовала главный страх Сергея Соседова: Хочется кричать от боли

Страшная и нелепая гибель главного правдоруба отечественного телевидения разделила жизнь его звездной музы на до и после, заставив биться в глухой истерике.

Новость о скоропостижной кончине 58-летнего музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова стала смертельным ударом для популярной певицы Азизы. Артистку и шоумена связывали годы глубокой, искренней дружбы и взаимного восхищения. Сергей никогда не скрывал своего благоговения перед талантом певицы, громко на всю страну называя ее одной из лучших вокалисток России. В разговоре с журналистами звезда эстрады не смогла сдержать рыданий, признавшись, что с уходом Соседова из ее жизни навсегда исчезла важнейшая опора.

Певица призналась, что находится в полнейшем шоке и не может заставить себя поверить в чудовищную реальность.

"— Просто невозможно поверить, что такое произошло! — с трудом проговаривая слова сквозь слезы, делится Азиза. — Страшная трагедия! Невыносимо, когда уходят родные люди. Родные, может быть, не по крови, а по духу. В моей жизни их не так много — Сережа был одним из них. Он всегда меня поддерживал, для меня это было очень важно и ценно. Мы все время были на связи, он передавал мне приветы через общих друзей… Когда получаешь такие страшные известия, хочется просто выйти на улицу и кричать от боли!"

Воспоминания о последних разговорах с критиком разрывают артистке сердце. По словам Азизы, Соседов был полон жизненной энергии, строил грандиозные творческие планы и меньше всего на свете думал о смерти. Но самым драматичным откровением певицы стали слова о заветных переживаниях журналиста. Как выяснилось, у всегда уверенного в себе и острого на язык критика был один тайный, всепоглощающий страх.

"— Он и не думал умирать. Наоборот, он хотел жить! И очень переживал за свою пожилую маму: больше всего на свете Сережа боялся остаться один… Я часто в последнее время стала задаваться вопросом: зачем мы появляемся в этом мире, если происходят такие трагедии? Это невозможно заблокировать в голове", — вздыхает убитая горем звезда.

Всему шоу-бизнесу памятно, как бескомпромиссный Соседов грудью стоял за Азизу на популярных телевизионных проектах. На шоу "Суперстар!", где певица одержала триумфальную победу, критик буквально бился за каждый её балл, вступая в ожесточенные и скандальные словесные дуэли с коллегой по жюри Лерой Кудрявцевой. Сергей искренне боготворил настоящий голос и не прощал серости на сцене.

"— Я давно знала о том, как он ко мне относится, — еще с момента первого "Суперстара", в котором я имела честь победить… Он был уникальным человеком — очень профессиональным, что в наше время большая редкость. Умел ценить настоящие таланты. Он сразу видел, кто и что собой представляет. Таких людей больше нет и вряд ли будет. Страшная утрата для всех нас! Но что теперь говорить: Сережу уже не вернешь!" — заключила рыдающая певица.

Нелепое падение с гостиничной лестницы в далекой Якутии и смерть на операционном столе оборвали жизнь человека, который был последним оплотом честной критики на российском телевидении. Теперь Азизе, как и миллионам поклонников артиста, остается лишь бережно хранить память о маэстро, чья верность настоящему искусству останется легендой.