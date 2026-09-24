НАФИ назвал 50 любимых брендов россиян

Культовые мировые гиганты по-прежнему крепко удерживают свои позиции в сердцах покупателей.



Аналитический центр НАФИ представил масштабное исследование «Топ-50 любимых брендов по мнению россиян», охватившее 30 тысяч респондентов по всей стране. Проект, реализованный при поддержке медиахолдинга РБК и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), стал наглядным срезом того, кому граждане доверяют свой кошелек и повседневный комфорт в эпоху глобальной перестройки рынка.

Абсолютными фаворитами национального рейтинга стали отечественные технологические платформы. Первую строчку с уверенным отрывом занял маркетплейс Ozon, серебро досталось экосистеме «Яндекс», а замкнул тройку лидеров «Сбер». В первой десятке также закрепился другой гигант онлайн-торговли — Wildberries (6-е место), что подтверждает тотальный переход аудитории к покупкам «в один клик».

Параллельно исследование зафиксировало любопытный феномен: несмотря на санкции, логистические сложности и официальный уход ряда зарубежных корпораций, их сила бренда в глазах потребителей практически не угасла. В топ-10 любимых марок россиян вошли Samsung (4-е место), Adidas (5-е место), Nike (8-е место) и Apple (10-е место). В списке также продолжают удерживаться Sony, Toyota, Coca-Cola, BMW, а во второй половине рейтинга по-прежнему фигурируют IKEA (31-е место) и ZARA (36-е место).

Структура симпатий: от полки в магазине до смартфона

Как отметила генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева, ценность рейтинга раскрывается при структурном анализе отраслей:

Товары повседневного спроса (FMCG) — 32% (16 брендов):Самая многочисленная категория. Россияне сохраняют верность привычным продуктам питания и гигиены («Простоквашино», «Добрый», «Яшкино», «Любятово», «Чистая линия», NIVEA).

Розничная торговля — 30% (15 брендов): Федеральные сети супермаркетов и доступный ритейл («Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Чижик», Gloria Jeans, O’STIN).

Цифровые сервисы, IT и финтех — 16% (8 брендов):Немногочисленный по числу имен, но ключевой по влиянию сегмент («Т-Банк», «Авито», VK, МТС).

Потребительская электроника и бытовая техника — 12% (6 брендов): Xiaomi, LG, Bosch и др.

Автопром — 6% (3 бренда):Тройка неизменных фаворитов — Toyota, BMW и Mercedes-Benz.

Отдельными знаковыми точками в рейтинге стали сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», расположившаяся на 18-й строчке, и национальный энергетический гигант «Газпром» (46-е место).

По словам исполнительного директора АКАР Валентина Смолякова, рейтинг служит ключевым барометром для рекламного и маркетингового рынка страны. Исследование показало: россияне научились гармонично совмещать патриотичный выбор отечественных экосистем с неизменной любовью к проверенным временем международным знакам качества.