Бегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок

Элитные заграничные апартаменты покойного короля отечественного эпатажа превратились в непосильное финансовое бремя для его законного наследника.



Курортная недвижимость заслуженного артиста России Бориса Моисеева в Болгарии оказалась невостребованным активом. Вот уже два года апартаменты на Черноморском побережье безуспешно пытаются продать. Покупатели обходят объект стороной: ценник на метры артиста снижали уже трижды, но даже готовность отдать жилье с внушительным дисконтом не привлекает желающих.

Как сообщает СМИ, заграничную недвижимость исполнитель хита "Голубая луна" приобрел в 2009 году, заплатив за нее около 250 тысяч евро. Выбор певца пал на гостинично-жилой комплекс Emerald Beach Resort & SPA в курортном поселке Равда. В те годы этот комплекс пользовался популярностью у представителей отечественной сцены: по соседству с Моисеевым жилье приобретали Лолита Милявская, Надежда Бабкина и Филипп Киркоров.

В распоряжении артиста была квартира площадью 138 квадратных метров с двумя изолированными спальнями, двумя санузлами и террасами с панорамным видом на Черное море. Однако в процессе эксплуатации возникли сложности: спустя год после покупки в апартаментах произошла коммунальная авария, приведшая к затоплению соседей снизу и судебным спорам с управляющей компанией.

После того как в сентябре 2022 года артиста не стало, недвижимость по завещанию перешла к его директору и продюсеру Сергею Гороху. В 2024 году наследник выставил квартиру на продажу за 90 тысяч евро — почти в три раза дешевле первоначальной стоимости покупки. Но даже дисконт не ускорил сделку: объект завис на рынке, а ежегодное содержание апартаментов в комплексе со спа и бассейнами требует постоянных расходов на налоги и коммунальные платежи.

На фоне трудностей с продажей болгарской квартиры Моисеева рынок зарубежной недвижимости других российских артистов выглядит иначе. Пока одни пытаются реализовать европейское жилье, другие выбирают американское побережье. Ранее сообщалось, что певец Сергей Лазарев приобрел апартаменты в жилом комплексе The Floridian Condo в Майами-Бич, потратив свыше одного миллиона долларов с учетом брокерских комиссий.

Внимание СМИ привлекла и сделка Филиппа Киркорова с американским домом. Сообщалось, что артист формально передал свой особняк во Флориде дочери Алле-Виктории через символическую сделку, чтобы обезопасить семейные активы за рубежом. Но пока одни артисты переоформляют зарубежную собственность, курортное жилье Бориса Моисеева в Болгарии продолжает простаивать в ожидании покупателей.