Одна ошибка 26 сентября грозит обернуться вечными слезами

Таинственный запрет, сокрытый в остывающей осенней земле, может обернуться горькой расплатой для каждого, кто посмеет нарушить вековой закон предков.



26 сентября православная церковь чтит память священномученика Корнилия Сотника. В народном календаре этот день получил название Корнилов день. Созвучие имени святого со словом "корень" определило главные традиции даты: на Руси считалось, что с этого момента прекращается рост всех растений, а земля засыпает до весны.

Уборка корнеплодов и традиции дня

В народе говорили: "В Корнилов день корень в земле не растет, а зябнет". К 26 сентября старались окончательно завершить уборку моркови, свеклы, репы и брюквы, чтобы урожай не испортился от заморозков.

Особое место на крестьянском столе в этот день занимала черная редька. Ее ценят за лечебные свойства и считают хорошим средством для профилактики осенних простуд. На Корнилия было принято подавать тертую редьку с квасом и луком, веря, что такое блюдо придает сил и уберегает от болезней на всю зиму.

Народные запреты 26 сентября

С этой датой связывали несколько бытовых поверий и ограничений:

Не играть свадьбы и не свататься. Считалось, что союзы, заключенные на Корнилия, будут непрочными и сопряженными с частыми ссорами.

Не смотреться долго в зеркало. По поверью, это могло забрать у человека красоту и хорошее самочувствие.

Не выбрасывать остатки еды. Нарушение этого правила, согласно приметам, сулило финансовые трудности. Несъеденную пищу обычно отдавали птицам или домашним животным.

Не ходить в лес в одиночку. Считалось, что осенний лес перед зимой становится небезопасным и в нем легко заблудиться.

Не давать в долг после заката. Верили, что вместе с деньгами из дома уйдет благополучие.

Погодные приметы на 26 сентября