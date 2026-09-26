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Одна ошибка 26 сентября грозит обернуться вечными слезами

Фото: magnific.com
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Таинственный запрет, сокрытый в остывающей осенней земле, может обернуться горькой расплатой для каждого, кто посмеет нарушить вековой закон предков.

26 сентября православная церковь чтит память священномученика Корнилия Сотника. В народном календаре этот день получил название Корнилов день. Созвучие имени святого со словом "корень" определило главные традиции даты: на Руси считалось, что с этого момента прекращается рост всех растений, а земля засыпает до весны.

Уборка корнеплодов и традиции дня

В народе говорили: "В Корнилов день корень в земле не растет, а зябнет". К 26 сентября старались окончательно завершить уборку моркови, свеклы, репы и брюквы, чтобы урожай не испортился от заморозков.

Особое место на крестьянском столе в этот день занимала черная редька. Ее ценят за лечебные свойства и считают хорошим средством для профилактики осенних простуд. На Корнилия было принято подавать тертую редьку с квасом и луком, веря, что такое блюдо придает сил и уберегает от болезней на всю зиму.

Народные запреты 26 сентября

С этой датой связывали несколько бытовых поверий и ограничений:

  • Не играть свадьбы и не свататься. Считалось, что союзы, заключенные на Корнилия, будут непрочными и сопряженными с частыми ссорами.
  • Не смотреться долго в зеркало. По поверью, это могло забрать у человека красоту и хорошее самочувствие.
  • Не выбрасывать остатки еды. Нарушение этого правила, согласно приметам, сулило финансовые трудности. Несъеденную пищу обычно отдавали птицам или домашним животным.
  • Не ходить в лес в одиночку. Считалось, что осенний лес перед зимой становится небезопасным и в нем легко заблудиться.
  • Не давать в долг после заката. Верили, что вместе с деньгами из дома уйдет благополучие.

Погодные приметы на 26 сентября

  • Затяжной мелкий дождь — к богатому урожаю в следующем году.
  • Грачи улетают на юг — к ранней и холодной зиме.
  • Куры интенсивно линяют — к мягкой и малоснежной зиме.
  • Красная луна вечером — к сильному ветру и непогоде.
  • Сны в ночь на 26 сентября считались отражением внутренних тревог и подсказкой, над какими личными страхами человеку стоит поработать.

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26 сентября 2026, 05:26
Фото: magnific.com
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