Одна ошибка 26 сентября грозит обернуться вечными слезами

26 сентября православная церковь чтит память священномученика Корнилия Сотника. В народном календаре этот день получил название Корнилов день. Созвучие имени святого со словом "корень" определило главные традиции даты: на Руси считалось, что с этого момента прекращается рост всех растений, а земля засыпает до весны.
Уборка корнеплодов и традиции дня
В народе говорили: "В Корнилов день корень в земле не растет, а зябнет". К 26 сентября старались окончательно завершить уборку моркови, свеклы, репы и брюквы, чтобы урожай не испортился от заморозков.
Особое место на крестьянском столе в этот день занимала черная редька. Ее ценят за лечебные свойства и считают хорошим средством для профилактики осенних простуд. На Корнилия было принято подавать тертую редьку с квасом и луком, веря, что такое блюдо придает сил и уберегает от болезней на всю зиму.
Народные запреты 26 сентября
С этой датой связывали несколько бытовых поверий и ограничений:
- Не играть свадьбы и не свататься. Считалось, что союзы, заключенные на Корнилия, будут непрочными и сопряженными с частыми ссорами.
- Не смотреться долго в зеркало. По поверью, это могло забрать у человека красоту и хорошее самочувствие.
- Не выбрасывать остатки еды. Нарушение этого правила, согласно приметам, сулило финансовые трудности. Несъеденную пищу обычно отдавали птицам или домашним животным.
- Не ходить в лес в одиночку. Считалось, что осенний лес перед зимой становится небезопасным и в нем легко заблудиться.
- Не давать в долг после заката. Верили, что вместе с деньгами из дома уйдет благополучие.
Погодные приметы на 26 сентября
- Затяжной мелкий дождь — к богатому урожаю в следующем году.
- Грачи улетают на юг — к ранней и холодной зиме.
- Куры интенсивно линяют — к мягкой и малоснежной зиме.
- Красная луна вечером — к сильному ветру и непогоде.
- Сны в ночь на 26 сентября считались отражением внутренних тревог и подсказкой, над какими личными страхами человеку стоит поработать.