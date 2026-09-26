Раскрылась истинная причина, почему осенью резко растет вес и как остановить набор килограммов без диет

С наступлением первых осенних холодов наш организм включает тайный аварийный режим, превращая каждый съеденный кусочек в спасательный круг на талии.



Столбик термометра опускается ниже десяти градусов, небо затягивается свинцовыми тучами, и в человеке просыпается древний инстинкт выживания. Еще вчера вы с легкостью выбирали легкие салаты и свежие овощи. Сегодня же рука сама настойчиво тянется к пышной горячей выпечке, а вечер без заветной плитки шоколада кажется настоящей трагедией.

Психосоматолог и специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина объясняет: человеческий мозг — крайне консервативная система. Он до сих пор функционирует по суровым алгоритмам наших далеких предков. С точки зрения нейробиологии, увядание природы — это сигнал острой тревоги. Нехватка солнечного света мгновенно провоцирует серьезный гормональный сдвиг. Уровень серотонина, отвечающего за эмоциональную стабильность и радость, стремительно падает, а выработка мелатонина взлетает до небес.

Психосоматика осеннего набора веса

Наш организм считывает пасмурную погоду как состояние абсолютной уязвимости. Мы подсознательно ощущаем экзистенциальный холод и тревогу. Стремясь компенсировать дефицит счастья и защититься от жесткого внешнего мира, тело начинает судорожно требовать мощного "топлива". В этот момент еда перестает быть просто способом утоления физиологического голода. Она превращается в главный инструмент психологической саморегуляции и попытку выстроить вокруг себя уютный безопасный кокон.

Когда внешняя среда становится агрессивной — вокруг слякоть, сырость и темнота — психика ищет любые способы "заземлиться". Тяжелая, калорийная пища дает краткосрочное ощущение тяжести в желудке. Мозг ошибочно интерпретирует эту тяжесть как полную безопасность и стабильность.

Кроме того, простые углеводы и сахар вызывают мгновенный мощный выброс дофамина. Это создает быстрый, но опасный иллюзорный эффект благополучия. Человек начинает бессознательно "залечивать" плохое настроение сладостями. Платой за такую иллюзию становятся лишние килограммы, которые откладываются на боках в виде своеобразной физической брони.

Как обмануть древний мозг и сохранить фигуру

Жесткие диеты и голодовки в осенний период — худшее решение из возможных. Организм воспринимает резкие ограничения как еще один сильнейший стресс. В ответ на это он начинает запасать жир с удвоенной силой. Вместо войны с собственным телом эксперты советуют перейти на бережную тактику взаимодействия.