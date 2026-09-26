Раскрылась истинная причина, почему осенью резко растет вес и как остановить набор килограммов без диет

Умер Сергей Соседов Тесты Джиган устроил перестрелку в своем доме Игры Сонник

Топ новостей недели

Попытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позоромПопытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позором Бегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценокБегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок "Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника"Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публикеВолочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике

Лента новостей

Суббота 26 сентября

17:15Хватит спать по 8 часов: врачи назвали лучшее время, чтобы просыпаться полным сил 15:19Раскрылась истинная причина, почему осенью резко растет вес и как остановить набор килограммов без диет 13:25Участниками седьмой Московской недели моды станут более 350 дизайнеров – Наталья Сергунина 11:14Полчища тараканов и разруха: элитный дом Киркорова и Лолиты в Болгарии превратился в помойку 05:26Одна ошибка 26 сентября грозит обернуться вечными слезами 17:19Оксана Самойлова в слезах раскрыла подлый ультиматум Джигана 15:28Лайма Вайкуле потерпела грандиозный крах в Прибалтике 15:22Подмосковные производители продукции АПК смогут представить товары на рынке Узбекистана 13:08Рыдающая Азиза обнародовала главный страх Сергея Соседова: Хочется кричать от боли 11:18Ушла из жизни последняя главная муза Владимира Высоцкого Марина Влади 09:44Андрей Мельниченко: России нужна "безопасность развития", а не просто устойчивость 09:23Джиган жестко ответил на попытку Оксаны Самойловой лишить его детей 00:19Отнимут здоровье и счастье: 5 строгих запретов Артамонова дня, 25 сентября, которые нельзя нарушать 18:44Более 56 тыс. га озимых посеяли в Подмосковье 18:39НАФИ назвал 50 любимых брендов россиян 16:23"Я просто сирота": забытый знаменитым дедом внук Буйнова едва не разрыдался перед камерами 14:32"В истерике убегала из дома": семейная идиллия Волочковой с дочерью и зятем обернулась кошмаром 12:22Голос из ледяной бездны: мощный радиосигнал с гигантской экзопланеты поставил ученых на уши 11:29ТОП-7 двухнедельных контактных линз для жизни в большом городе: рейтинг актуальных моделей 2026 года 10:44Обвиненный в расстреле особняка Джиган нанес сокрушительный ответ недоброжелателям 09:18"Ждет чан со смолой": Божена Рынска сплясала на костях погибшего Сергея Соседова 00:08Деньги утекут сквозь пальцы, а беды ворвутся в дом: что категорически нельзя делать 24 сентября 2026 года 21:31На 59-м году жизни скончался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов 17:35Сезон громких разводов или вечная страсть: какие пары не переживут осенний сезон 15:04Пережившая расстрел семья Джигана отказалась от встреч с запертым в клинике рэпером 13:03Спасет разум от угасания: назван доступный рацион, снижающий риск деменции на треть 12:17Шансы Тимура Турлова на победу в выборах президента FIDE оценили в 82% 10:55Раздраженный Дмитрий Дюжев едва не разбил камеру журналиста, но извинился 09:21Обезумевший Джиган стрелял в людей и 10 часов держал заложников на глазах у детей 00:55Древний ритуал на Петра и Павла 23 сентября откроет семье дорогу к долгожданному изобилию 17:38Перепишут судьбу и привлекут деньги за одни сутки: что нужно успеть сделать 23 сентября до захода солнца 16:03Мечтавшую уехать из России Брухунову цинично спустили с небес на землю 13:55Притянут деньги, любовь и успех: ясновидящая назвала роковые цвета осени для каждого знака 12:04Не выживет почти никто: названа дата начала конца при взрыве Йеллоустоуна 10:33Разъяренная певица Слава на глазах у всех обматерила Ларису Долину 09:24Обосновавшаяся на чужбине Пугачева ошарашила поклонников внешним видом 00:39Осеннее равноденствие: роковые ошибки 22 сентября, которые разорят семью 17:41"Уволю из женихов!": разгневанная Успенская жестко пригрозила выгнать молодого ухажера дочери 16:11Наблюдатели ПА ОДКБ оценили работу московского штаба по контролю за выборами 15:33Бессонница в браке оказалась заразной и привела к массовому ожирению семейных пар 13:57Когда нужна действительно хорошая косметика 13:32Блогеры уличили Юлию Меньшову в двойных стандартах из-за отъезда ее сына из России 10:43Лера Кудрявцева взмолилась о помощи из-за молодого мужа 09:11Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике 00:05Рождество Богородицы: какой тайный материнский ритуал 21 сентября дарует мир и счастье на весь год 22:11Порядка 3,5 млн человек приняли участие в электронном голосовании – ОШ Москвы 21:05Обеспечим возможность проголосовать каждому, кто ждет очереди на участках – МГИК 18:01Овны сорвутся, а Козерогов осыплют золотом: астролог выкатила жесткий гороскоп на неделю 15:21Ценой здоровья: психолог раскрыла, почему мы внезапно заболеваем перед тяжелым разговором 12:05Бегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Раскрылась истинная причина, почему осенью резко растет вес и как остановить набор килограммов без диет

Фото: magnific.com
373

С наступлением первых осенних холодов наш организм включает тайный аварийный режим, превращая каждый съеденный кусочек в спасательный круг на талии.

Столбик термометра опускается ниже десяти градусов, небо затягивается свинцовыми тучами, и в человеке просыпается древний инстинкт выживания. Еще вчера вы с легкостью выбирали легкие салаты и свежие овощи. Сегодня же рука сама настойчиво тянется к пышной горячей выпечке, а вечер без заветной плитки шоколада кажется настоящей трагедией.

Психосоматолог и специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина объясняет: человеческий мозг — крайне консервативная система. Он до сих пор функционирует по суровым алгоритмам наших далеких предков. С точки зрения нейробиологии, увядание природы — это сигнал острой тревоги. Нехватка солнечного света мгновенно провоцирует серьезный гормональный сдвиг. Уровень серотонина, отвечающего за эмоциональную стабильность и радость, стремительно падает, а выработка мелатонина взлетает до небес.

Психосоматика осеннего набора веса

Наш организм считывает пасмурную погоду как состояние абсолютной уязвимости. Мы подсознательно ощущаем экзистенциальный холод и тревогу. Стремясь компенсировать дефицит счастья и защититься от жесткого внешнего мира, тело начинает судорожно требовать мощного "топлива". В этот момент еда перестает быть просто способом утоления физиологического голода. Она превращается в главный инструмент психологической саморегуляции и попытку выстроить вокруг себя уютный безопасный кокон.

Когда внешняя среда становится агрессивной — вокруг слякоть, сырость и темнота — психика ищет любые способы "заземлиться". Тяжелая, калорийная пища дает краткосрочное ощущение тяжести в желудке. Мозг ошибочно интерпретирует эту тяжесть как полную безопасность и стабильность.

Кроме того, простые углеводы и сахар вызывают мгновенный мощный выброс дофамина. Это создает быстрый, но опасный иллюзорный эффект благополучия. Человек начинает бессознательно "залечивать" плохое настроение сладостями. Платой за такую иллюзию становятся лишние килограммы, которые откладываются на боках в виде своеобразной физической брони.

Как обмануть древний мозг и сохранить фигуру

Жесткие диеты и голодовки в осенний период — худшее решение из возможных. Организм воспринимает резкие ограничения как еще один сильнейший стресс. В ответ на это он начинает запасать жир с удвоенной силой. Вместо войны с собственным телом эксперты советуют перейти на бережную тактику взаимодействия.

  • Замещайте калории физическим теплом. Очень часто мы едим не от голода, а чтобы банально согреться. Переключите внимание на внешние источники тепла. Пейте горячие травяные настои, добавляйте в напитки согревающие специи — имбирь, корицу, куркуму. Отличной альтернативой станет контрастный душ или горячая ванна. Это поможет обмануть температурные рецепторы без перегрузки метаболизма.
  • Утоляйте "цветовой голод". Психосоматика цвета играет колоссальную роль в борьбе с сезонной тоской. Добавьте на тарелку как можно больше ярких, солнечных оттенков. Тыква, спелые цитрусовые, хрустящий болгарский перец визуально посылают мозгу сигнал: "лето продолжается". Это существенно снижает уровень внутренней тревожности.
  • Включайте осознанность. При возникновении импульсивного желания съесть что-то жирное или сладкое, сделайте паузу. Задайте себе честный вопрос: "Чего я хочу прямо сейчас?". За тягой к углеводам часто скрывается банальная усталость или дефицит безопасности. Замените быстрый перекус короткой практикой заземления: подышите глубоко пять минут, обнимите чашку с горячим чаем или укутайтесь в мягкий плед.
  • Утепляйте жизнь на ментальном уровне. Перестаньте использовать собственное тело в качестве щита от непогоды. Создавайте чувство защищенности другими способами. Наполните дни уютом, больше двигайтесь, чаще гуляйте на свежем воздухе и радуйте себя приятными мелочами.

Шоу-бизнес в Telegram

26 сентября 2026, 15:19
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Станет легче: как правильно очистить организм и не навредить себе

Ульяна Суздалкина. Фото: пресс-служба
Фото: Erik Reis / IKOstudio / Ingram Images / www.globallookpress.com
Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com
Фото: Gary Burchill / moodboard / www.globallookpress.com
Фото: Ricardo Demurez / imagebroker.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com

По теме

Удар по будущим детям: популярная таблетка от жара оказалась опасной для беременных

Хватит спать по 8 часов: врачи назвали лучшее время, чтобы просыпаться полным сил

Хватит спать по 8 часов: врачи назвали лучшее время, чтобы просыпаться полным сил
Жесткое правило, которому миллионы людей бездумно следовали десятилетиями, оказалось опасным заблуждением, способным незаметно разрушить здоровье. Убеждение в том, что взрослому человеку необходимо спать не менее восьми часов в сутки, давно стало общепринятым стандартом.

Полчища тараканов и разруха: элитный дом Киркорова и Лолиты в Болгарии превратился в помойку

Полчища тараканов и разруха: элитный дом Киркорова и Лолиты в Болгарии превратился в помойку
Избавиться от проблемных метров артисты не могут даже с огромными скидками. В двухтысячные и начале десятых годов комплекс Emerald Beach Resort & Spa в курортном поселке Равда считался премиальной локацией для отечественного бомонда.

Одна ошибка 26 сентября грозит обернуться вечными слезами

Одна ошибка 26 сентября грозит обернуться вечными слезами
Таинственный запрет, сокрытый в остывающей осенней земле, может обернуться горькой расплатой для каждого, кто посмеет нарушить вековой закон предков. 26 сентября православная церковь чтит память священномученика Корнилия Сотника.

Оксана Самойлова в слезах раскрыла подлый ультиматум Джигана

Оксана Самойлова в слезах раскрыла подлый ультиматум Джигана
Откровенная исповедь обессилевшей звезды вскрыла пугающую правду о циничном условии, поставившем окончательный крест на попытках сохранить хоть капли взаимного уважения. Бизнесвумен и многодетная мать Оксана Самойлова решилась на предельно откровенный разговор в шоу Ксении Собчак.

Лайма Вайкуле потерпела грандиозный крах в Прибалтике

Лайма Вайкуле потерпела грандиозный крах в Прибалтике
Грандиозный позор настиг некогда боготворимую публикой певицу там, где она меньше всего ожидала. В карьере Лаймы Вайкуле наступила беспросветная черная полоса.

Выбор читателей

25/09ПтнРыдающая Азиза обнародовала главный страх Сергея Соседова: Хочется кричать от боли 25/09ПтнЛайма Вайкуле потерпела грандиозный крах в Прибалтике 25/09ПтнОтнимут здоровье и счастье: 5 строгих запретов Артамонова дня, 25 сентября, которые нельзя нарушать 25/09ПтнДжиган жестко ответил на попытку Оксаны Самойловой лишить его детей 25/09ПтнУшла из жизни последняя главная муза Владимира Высоцкого Марина Влади 25/09ПтнАндрей Мельниченко: России нужна "безопасность развития", а не просто устойчивость