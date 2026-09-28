Жителей Подмосковья пригласили принять участие в учете птиц

Традиционная акция научного волонтерства "Евразийский учет птиц" пройдет 3-4 октября, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В рамках акции волонтеры будут наблюдать за птицами во время осенней миграции и фиксировать количество и виды пернатых, рассказали в подмосковном Минэкологии.

Ежегодно в учете, по данным областного ведомства, участвуют более 5 тыс. человек практически из всех регионов России.

«Евразийский учет птиц – один из наиболее удачных проектов народного мониторинга. Он позволяет выявить изменения в природных системах и закономерности осенней миграции птиц, а также привлекает внимание к охране пернатых»,

– отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В прошлом году Подмосковье стало лидером по числу наблюденных птиц. Волонтеры зафиксировали более 12 тыс. особей 93 видов. В регионе чаще всего встречались серебристые и сизые чайки, юрки, голуби и скворцы.

В 2026 году участники впервые смогут получить волонтерские часы на платформе «Добро.рф».