Жителей Подмосковья пригласили принять участие в учете птиц

В рамках акции волонтеры будут наблюдать за птицами во время осенней миграции и фиксировать количество и виды пернатых, рассказали в подмосковном Минэкологии.
Ежегодно в учете, по данным областного ведомства, участвуют более 5 тыс. человек практически из всех регионов России.
«Евразийский учет птиц – один из наиболее удачных проектов народного мониторинга. Он позволяет выявить изменения в природных системах и закономерности осенней миграции птиц, а также привлекает внимание к охране пернатых»,
– отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
В прошлом году Подмосковье стало лидером по числу наблюденных птиц. Волонтеры зафиксировали более 12 тыс. особей 93 видов. В регионе чаще всего встречались серебристые и сизые чайки, юрки, голуби и скворцы.
В 2026 году участники впервые смогут получить волонтерские часы на платформе «Добро.рф».