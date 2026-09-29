"Я понимаю, что меня могут убрать": виновным в гибели Сергея Соседова грозит до 6 лет тюрьмы

Медицинская экспертиза поставила крест на первоначальной версии трагедии.

Гибель 58-летнего музыкального критика и ярчайшего телеведущего страны Сергея Соседова продолжает обрастать леденящими кровь подробностями. Журналист скончался 23 сентября в якутском городе Нерюнгри, куда прибыл по рабочим делам. Поначалу в медиапространстве муссировалась удобная версия о внезапно оторвавшемся тромбе после изнурительного авиаперелета. Однако процедура вскрытия нанесла сокрушительный удар по этим домыслам.

Патологоанатомы вынесли безапелляционный вердикт: смерть наступила вовсе не из-за проблем с сосудами. Маэстро получил сильнейший удар затылком в результате падения на лестнице гостиницы. Эксперты зафиксировали перелом основания черепа, который спровоцировал массивное внутреннее кровоизлияние и стремительный отек головного мозга. Спасти критика в операционной было практически невозможно.

Теперь трагическая гибель правдоруба отечественного ТВ переходит в криминальную плоскость. К расследованию подключились правоохранители, а звездный адвокат Давид Адамс прямо заявил: за роковым падением может стоять преступная халатность персонала отеля. Следователи намерены посекундно изучить записи с камер наблюдения и провести дотошную экспертизу злополучного лестничного марша. Специалистам предстоит выяснить, соответствовали ли нормам безопасности освещение, скользкое покрытие пола, высота ступеней и прочность перил, или же у Соседова попросту не оставалось шансов удержать равновесие.

"Проверят и то, как гостиница проводила плановые осмотры и текущий ремонт", — подчеркнул юрист в беседе с журналистами.

Если криминалисты докажут, что руководство отеля экономило на безопасности гостей, инцидент перерастет в суровое уголовное дело с наказанием до шести лет лишения свободы. По словам Адамса, за решетку отправится конкретное должностное лицо, чьи безалаберные решения или преступное бездействие привели к трагедии. Кроме того, безутешные родственники погибшего журналиста, включая его пожилую мать, имеют полное право потребовать многомиллионные компенсации за похороны и потерю единственного кормильца.

Параллельно близкие друзья артиста вспоминают, в каком напряжении Сергей жил последние годы. Актриса Любовь Руденко призналась, что ее буквально душат слезы, и она категорически отказывается принимать гибель друга. Звезда обнародовала тайный разговор с критиком, свидетельствующий о его феноменальном бесстрашии. В кулуарах одного из популярных телепроектов продюсеры требовали от критика врать на камеру в угоду подковерным интригам, на что Соседов твердо ответил отказом, бросив пророческую фразу: "Я понимаю, что меня могут убрать, и прекрасно это осознаю".

Тогда от закулисной расправы его спасла фантастическая зрительская любовь и заоблачные рейтинги. Но судьба нанесла подлый удар вдали от столичных софитов. Теперь точка в этой драме будет поставлена не в телестудии, а в зале суда, где виновным в гибели национального любимца придется ответить по всей строгости закона.