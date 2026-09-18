Попытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позором

Желание переписать историю сыграло с известным артистом злую шутку.



Признанный иностранным агентом в России 72-летний лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* вновь привлек к себе внимание общественности. Однако на этот раз поводом стали не творческие проекты, а грубые исторические ошибки в публичном высказывании. Обосновавшийся в Израиле артист, регулярно комментирующий общественно-политическую повестку, опубликовал пост, вызвавший волну критики со стороны историков и пользователей Сети.

Музыкант разместил в социальных сетях публикацию под заголовком "Вы точно за уничтожение Израиля?". Пытаясь провести историческую аналогию с событиями Второй мировой войны и трагедией Холокоста, Макаревич* решил процитировать руководство США того времени, однако допустил сразу две грубейшие фактические ошибки в одном предложении.

"Кажется, президент Труман, узнав, что американские войска вошли в Аушвиц, сказал: "Фотографируйте и документируйте все. Обязательно через 50 лет найдется человек, который скажет, что этого не было" Как в воду глядел, да?" — обратился к подписчикам музыкант.

Заявление вызвало незамедлительную реакцию историков и комментаторов, которые указали артисту на незнание ключевых событий мировой истории.

Во-первых, нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) освобождали не американские войска. Исторический факт заключается в том, что 27 января 1945 года лагерь освободили бойцы Красной армии — части 60-й армии 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. Американские войска освобождали другие лагеря на западе Германии (в частности, Бухенвальд и Дахау), а приказ документировать увиденное отдавал генерал Дуайт Эйзенхауэр при посещении концлагеря Ордруф.

Во-вторых, в январе 1945 года Гарри Трумэн еще не являлся президентом США: главой государства оставался Франклин Рузвельт. Трумэн принял присягу и возглавил страну лишь 12 апреля 1945 года, после скоропостижной смерти Рузвельта.

Попытка приписать освобождение Освенцима американской армии и искажение хронологии руководства США вызвали волну возмущения. Пользователи Сети и эксперты отметили, что столь поверхностное обращение с фактами дискредитирует любые морализаторские рассуждения автора.

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.