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Среда 23 сентября

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Обезумевший Джиган 10 часов расстреливал людей и держал заложников на глазах у детей

Джиган (Устименко-Вайнштейн Денис). Фото: kino-teatr.ru
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Оксана Самойлова подтвердила факт произошедшего.

По информации СМИ, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 июля в подмосковном коттеджном поселке "Шато Соверен". Но журналистам стало известно об этом только сейчас. Сообщается, что музыкант, находясь в невменяемом состоянии и одевшись в камуфляж, собрал в гостиной сотрудников дома — охрану и помощников по хозяйству. Артист заподозрил подчиненных в заговоре и передаче личной информации прессе.

Конфликт быстро перерос в вооруженное нападение. Угрожая охотничьим нарезным карабином "Сайга-9", исполнитель требовал признаний от личного телохранителя, после чего открыл по нему огонь. В результате мужчина получил ранения руки и ноги. Затем артист произвел еще несколько неприцельных выстрелов в сторону других работников.

В момент происшествия в доме находились несовершеннолетние дети рэпера. Испугавшись шума, они заперлись в комнатах и связались с матерью. Сама Оксана Самойлова в это время была в Италии.

Сотрудники местной охраны не стали входить в дом к вооруженному человеку. Обезвредить и задержать музыканта удалось прибывшим сотрудникам полиции при содействии его знакомых.

По данным источников, после инцидента исполнителя экстренно отправили на лечение в специализированную зарубежную клинику. Самойлова срочно вернулась в Москву, забрала детей из особняка и наняла личную вооруженную охрану. В комментарии журналистам блогер подтвердила факт нападения бывшего супруга на работников.

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23 сентября 2026, 09:21
Джиган (Устименко-Вайнштейн Денис). Фото: kino-teatr.ru
"Макс" / Mash✓ Надежный источник

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Михаил Пореченков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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