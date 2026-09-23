Раздраженный Дмитрий Дюжев едва не разбил камеру журналиста, но извинился

Очередное появление знаменитого артиста на публике обернулось неприятным инцидентом, заставившим поклонников снова заговорить о его непростом характере.



Российский актер Дмитрий Дюжев оказался в центре внимания СМИ и пользователей соцсетей после инцидента на премьере исторического фильма "Романовы: преданность и предательство". Мероприятие проходило в традиционном формате с красной дорожкой и большим числом журналистов, однако завершилось неоднозначным эпизодом.

Покидая фотозону под прицелом камер, артист сделал резкое движение рукой и задел объектив работавшего рядом фотографа. Момент удара по съемочной технике попал на видеозаписи других операторов. Поняв, что произошедшее зафиксировано, Дюжев принес извинения и попытался перевести ситуацию в шутку, объяснив свои действия неловким движением.

Тем не менее видеоролик быстро разошелся по профильным каналам и социальным сетям. В опросах, запущенных сетевыми изданиями, значительная часть аудитории выразила сомнение в случайности жеста, посчитав его открытым проявлением раздражения артиста из-за пристального внимания прессы.

На фоне инцидента интернет-пользователи вспомнили и другие конфликтные ситуации с участием актера. Наибольший резонанс в прошлом вызвал случай в аэропорту, когда Дюжев попытался пройти к стойке регистрации вне общей очереди, рассчитывая на приоритет. Пассажиры отказались уступить место, что вызвало недовольство артиста. Позже в телеинтервью он заявил, что зрители, не способные оценить тяжелый труд и риски профессии актера, "достойны смотреть только дешевые и низкосортные сериалы".

Также аудитория вспомнила критические высказывания Дюжева в адрес "сытой молодежи". Тогда артист отметил, что молодое поколение живет в слишком комфортных условиях, не знает реальных трудностей и потому не ценит имеющиеся блага, рассчитывая на легкие перемены.

Произошедшее на кинопремьере вызвало новую волну общественных дискуссий о профессиональной этике публичных людей и допустимых границах поведения при взаимодействии с прессой.