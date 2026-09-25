Ушла из жизни последняя главная муза Владимира Высоцкого Марина Влади

Умер Сергей Соседов Тесты Джиган устроил перестрелку в своем доме Игры Сонник

Топ новостей недели

Попытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позоромПопытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позором Бегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценокБегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок "Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника"Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публикеВолочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике

Лента новостей

Пятница 25 сентября

11:18Ушла из жизни последняя главная муза Владимира Высоцкого Марина Влади 09:44Андрей Мельниченко: России нужна "безопасность развития", а не просто устойчивость 09:23Джиган жестко ответил на попытку Оксаны Самойловой лишить его детей 00:19Отнимут здоровье и счастье: 5 строгих запретов Артамонова дня, 25 сентября, которые нельзя нарушать 18:44Более 56 тыс. га озимых посеяли в Подмосковье 18:39НАФИ назвал 50 любимых брендов россиян 16:23"Я просто сирота": забытый знаменитым дедом внук Буйнова едва не разрыдался перед камерами 14:32"В истерике убегала из дома": семейная идиллия Волочковой с дочерью и зятем обернулась кошмаром 12:22Голос из ледяной бездны: мощный радиосигнал с гигантской экзопланеты поставил ученых на уши 11:29ТОП-7 двухнедельных контактных линз для жизни в большом городе: рейтинг актуальных моделей 2026 года 10:44Обвиненный в расстреле особняка Джиган нанес сокрушительный ответ недоброжелателям 09:18"Ждет чан со смолой": Божена Рынска сплясала на костях погибшего Сергея Соседова 00:08Деньги утекут сквозь пальцы, а беды ворвутся в дом: что категорически нельзя делать 24 сентября 2026 года 21:31На 59-м году жизни скончался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов 17:35Сезон громких разводов или вечная страсть: какие пары не переживут осенний сезон 15:04Пережившая расстрел семья Джигана отказалась от встреч с запертым в клинике рэпером 13:03Спасет разум от угасания: назван доступный рацион, снижающий риск деменции на треть 12:17Шансы Тимура Турлова на победу в выборах президента FIDE оценили в 82% 10:55Раздраженный Дмитрий Дюжев едва не разбил камеру журналиста, но извинился 09:21Обезумевший Джиган стрелял в людей и 10 часов держал заложников на глазах у детей 00:55Древний ритуал на Петра и Павла 23 сентября откроет семье дорогу к долгожданному изобилию 17:38Перепишут судьбу и привлекут деньги за одни сутки: что нужно успеть сделать 23 сентября до захода солнца 16:03Мечтавшую уехать из России Брухунову цинично спустили с небес на землю 13:55Притянут деньги, любовь и успех: ясновидящая назвала роковые цвета осени для каждого знака 12:04Не выживет почти никто: названа дата начала конца при взрыве Йеллоустоуна 10:33Разъяренная певица Слава на глазах у всех обматерила Ларису Долину 09:24Обосновавшаяся на чужбине Пугачева ошарашила поклонников внешним видом 00:39Осеннее равноденствие: роковые ошибки 22 сентября, которые разорят семью 17:41"Уволю из женихов!": разгневанная Успенская жестко пригрозила выгнать молодого ухажера дочери 16:11Наблюдатели ПА ОДКБ оценили работу московского штаба по контролю за выборами 15:33Бессонница в браке оказалась заразной и привела к массовому ожирению семейных пар 13:57Когда нужна действительно хорошая косметика 13:32Блогеры уличили Юлию Меньшову в двойных стандартах из-за отъезда ее сына из России 10:43Лера Кудрявцева взмолилась о помощи из-за молодого мужа 09:11Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике 00:05Рождество Богородицы: какой тайный материнский ритуал 21 сентября дарует мир и счастье на весь год 22:11Порядка 3,5 млн человек приняли участие в электронном голосовании – ОШ Москвы 21:05Обеспечим возможность проголосовать каждому, кто ждет очереди на участках – МГИК 18:01Овны сорвутся, а Козерогов осыплют золотом: астролог выкатила жесткий гороскоп на неделю 15:21Ценой здоровья: психолог раскрыла, почему мы внезапно заболеваем перед тяжелым разговором 12:05Бегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок 06:54Слезы, нищета и беда на пороге: почему 20 сентября категорически нельзя одалживать именно это 17:38Заложило нос? Вскрылась истинная причина осеннего недомогания 15:315 книг, которые создадут осеннее настроение 12:20Почему эзотерику путают с мошенничеством 07:31Роковой гнев Архистратига: какая бытовая ошибка 19 сентября способна лишить человека памяти и денег 22:33В голосовании в столице уже приняли участие 2,27 млн человек – Мосгорибзирком 19:36Тарзану нашли соперника: робот на "Новой волне" предложил Наташе Королёвой "здоровые отношения". 17:33Тайны королевской семьи: к 30-летию гибели Дианы обнародуют неизвестные записи о предательстве Чарльза 16:02"Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Ушла из жизни последняя главная муза Владимира Высоцкого Марина Влади

Владимир Высоцкий. Фото: kino-teatr.ru
1

Уход легендарной французской актрисы и певицы Марины Влади поставил печальную точку в истории одной из самых красивых, драматичных и страстных любовных легенд XX века.

Франция и Россия погрузились в глубокий смутный сумрак скорби: на 89-м году жизни скончалась женщина, чей образ стал символом недосягаемой свободы, изысканной красоты и всепобеждающей нежности. Вдова великого советского барда, поэта и актера Владимира Высоцкого ушла тихо, оставив за собой бесконечный шлейф воспоминаний о любви, которая разрушала железные занавесы и преодолевала любые расстояния.

Ее путь в искусство был предопределен с рождения. Дочь русских эмигрантов Екатерины Энвальд и Владимира Полякова, Марина Полякова-Байдарова с юных лет покорила кинематограф Европы. Мировая слава обрушилась на юную красавицу после выхода на экраны культового фильма "Колдунья". Ее таинственный взгляд, русалочьи волосы и природная грация сводили с ума миллионы мужчин по всему миру, но главная, судьбоносная встреча ждала ее в далекой и холодной Москве.

Знакомство с Владимиром Высоцким в 1967 году в театре на Таганке перевернуло жизнь обоих. Это была не просто влюбленность — это была безумная, сжигающая дотла страсть двух невероятно талантливых и сильных личностей. Ради французской кинодивы Высоцкий совершал невозможное, а сама Марина ради любви к советскому гению буквально жила между Парижем и Москвой, выбивала визы, доставала дефицитные лекарства и отчаянно вытаскивала любимого из темных омутов недугов и тяжелейших творческих кризисов.

Их бракосочетание в 1970 году стало настоящей сенсацией для всей мировой общественности. Пара прожила в официальном браке десять лет — до самой трагической гибели барда в олимпийской Москве 1980 года. Голос Марины Влади, ее верность и вера поддерживали поэта в самые темные моменты его жизни. Именно ей он посвящал свои самые пронзительные стихи и стихийные, рвущие душу песни.

После ухода Высоцкого актриса написала откровенную и невероятно пронзительную книгу воспоминаний "Влади, или Прерванный полет", которая моментально стала бестселлером и разошлась миллионными тиражами. В ней она без купюр и глянца рассказала всю правду о своей сумасшедшей любви, о тяжелой борьбе за жизнь мужа и о той невыносимой боли, которую оставляет после себя уход гения.

До последних дней Марина Влади бережно хранила память о главном мужчине своей жизни. Несмотря на то что в ее судьбе были и другие браки, и новые роли в кино и театре, для миллионов поклонников по всему миру она навсегда осталась той самой чарующей музой, благодаря которой свет увидели шедевры русской поэзии XX века. С ее уходом окончательно завершилась целая эпоха, оставив в сердцах людей лишь тихий отголосок бессмертных строк и кадров великого кино.

Шоу-бизнес в Telegram

25 сентября 2026, 11:18
Владимир Высоцкий. Фото: kino-teatr.ru
"Макс" / "База"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру?

Кадр YouTube / @5TVRussia
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @SMOTRIM_KULTURA
Кадр YouTube / @5TVRussia
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

По теме

"Я все еще ложусь в постель со своим мужем": Симоньян раскрыла шокирующую волю Кеосаяна

Джиган жестко ответил на попытку Оксаны Самойловой лишить его детей

Джиган жестко ответил на попытку Оксаны Самойловой лишить его детей
Разъяренный рэпер Джиган открыто объявил войну бывшей жене Оксане Самойловой, пытающейся через суд навсегда отобрать у него право воспитывать собственных детей. Грандиозный скандал в самом глянцевом семействе отечественного шоу-бизнеса вышел на пиковую стадию.

Отнимут здоровье и счастье: 5 строгих запретов Артамонова дня, 25 сентября, которые нельзя нарушать

Отнимут здоровье и счастье: 5 строгих запретов Артамонова дня, 25 сентября, которые нельзя нарушать
Одно неосторожное движение в этот осенний день способно навлечь беду на весь род и навсегда лишить семью благополучия. 25 сентября православная церковь чтит память священномученика Автонома.

"Я просто сирота": забытый знаменитым дедом внук Буйнова едва не разрыдался перед камерами

"Я просто сирота": забытый знаменитым дедом внук Буйнова едва не разрыдался перед камерами
Семейная идиллия знаменитой династии дала глубокую трещину прямо перед объективами телекамер, обнажив горькую правду о звездном одиночестве. Напряжение в популярном экстремальном реалити-шоу "Выживалити.

"В истерике убегала из дома": семейная идиллия Волочковой с дочерью и зятем обернулась кошмаром

"В истерике убегала из дома": семейная идиллия Волочковой с дочерью и зятем обернулась кошмаром
Иллюзия идеального семейного счастья рухнула в одну секунду, обнажив чудовищную жестокость тех, кому звезда доверяла больше всего на свете. Анастасия Волочкова снова оказалась в эпицентре душераздирающей драмы, обнажив перед миллионами поклонников изнанку своей личной жизни.

Голос из ледяной бездны: мощный радиосигнал с гигантской экзопланеты поставил ученых на уши

Голос из ледяной бездны: мощный радиосигнал с гигантской экзопланеты поставил ученых на уши
Таинственный импульс, пробившийся сквозь миллионы километров ледяной пустоты, навсегда перевернул представления ученых о тайнах далеких миров. Десятилетиями астрономы вслушивались в безмолвные глубины Вселенной.

Выбор читателей

23/09СрдНа 59-м году жизни скончался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов 24/09Чтв"Ждет чан со смолой": Божена Рынска сплясала на костях погибшего Сергея Соседова 24/09Чтв"Я просто сирота": забытый знаменитым дедом внук Буйнова едва не разрыдался перед камерами 23/09СрдПережившая расстрел семья Джигана отказалась от встреч с запертым в клинике рэпером 23/09СрдСпасет разум от угасания: назван доступный рацион, снижающий риск деменции на треть 24/09ЧтвДеньги утекут сквозь пальцы, а беды ворвутся в дом: что категорически нельзя делать 24 сентября 2026 года