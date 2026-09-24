Деньги утекут сквозь пальцы, а беды ворвутся в дом: что категорически нельзя делать 24 сентября 2026 года

В народе говорили: "На Федору лето кончается, осень умывается".



Православные верующие 24 сентября чтят память преподобной Феодоры Александрийской. В славянской традиции эта дата получила говорящее название — Федорин день, или Федора Замочи хвосты. С этого момента прекращались любые иллюзии о возвращении тепла, а земля окончательно погружалась в сырость и холод.

Конец бабьего лета и время капустных вечорниц

Наши предки считали 24 сентября рубежной датой. Завершались полевые работы, а жизнь плавно перемещалась с открытого воздуха в теплые избы. Главным занятием дня становились "капустные вечерки". Женщины собирались вместе, чтобы заготавливать урожай на зиму: шинковали капусту, квасили ее в дубовых бочках и параллельно вели неспешные беседы.

Считалось, что совместный труд в этот день объединяет семью и заряжает пищу особой защитной энергетикой. Блюда из свежей капусты непременно ставили во главу стола: верили, что это принесет в дом достаток, здоровье и убережет домочадцев от зимней хандры.

Строгие запреты: как не смыть счастье

Федорин день полон скрытых опасностей и предостережений, к которым наши предки относились с максимальной серьезностью.

Нельзя начинать новые дела. Любые крупные проекты, стартовавшие 24 сентября, рискуют обернуться полным провалом и финансовыми убытками. День идеален для завершения старого, но не для смелых рывков.

Запрещено мыть голову. Одно из самых любопытных поверий гласит: вода в этот день смывает не только грязь, но и память, удачу и светлые мысли.

Нельзя поднимать чужие вещи на улице. Особенно опасались предметов, лежащих на перекрестках. Считалось, что на них сбрасывают чужие болезни и нищету.

Нельзя сплетничать и вести пустые разговоры. Пустословие на Федору может вернуться тяжелыми болезнями горла и потерей доброго имени.

Нельзя красить губы молодым девушкам. По поверью, легкомысленные манипуляции с внешностью в этот день сулили затяжное одиночество.

О чем шепчет природа: приметы на погоду

Поведение животных и растений 24 сентября служило верным ориентиром на предстоящие месяцы:

Если пчелы продолжают активно летать — зима придет поздно и окажется мягкой.

Чайки кружат высоко в небе — ждите приближения сильного, шквалистого ветра.

Много грибов в лесу в конце сентября — к затяжной, суровой и морозной зиме.

Солнце светит сквозь тучи — ненастье продлится недолго, впереди еще будут ясные дни.

Сны, увиденные в ночь на 24 сентября, считаются вещими. Они показывают внутреннее состояние человека и дают подсказку, от каких иллюзий пора навсегда отказаться.