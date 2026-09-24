Обвиненный в расстреле особняка Джиган нанес сокрушительный ответ недоброжелателям

Громкий скандал с пальбой в элитном подмосковном поселке получил ошеломляющий поворот в священных стенах древнего Иерусалима.



В последние дни в ряде СМИ и крупных Telegram-каналах появилась информация об инциденте с участием Дениса Устименко (рэпера Джигана). Утверждалось, что музыкант устроил стрельбу из огнестрельного оружия в подмосковном коттеджном поселке и угрожал собственной семье и персоналу. Сообщения вызвали широкий резонанс и волну слухов о возможном уголовном деле.

Вскоре сторона артиста выступила с официальными опровержениями. Адвокат Сергей Жорин назвал распространяемые сведения недостоверными и провокационными. По словам юриста, Джиган не проявлял агрессии по отношению к близким, а фотографии с оружием, разошедшиеся по социальным сетям, были сделаны во время съемок музыкального клипа.

Криминолог Игорь Трифонов также усомнился в обоснованности уголовного преследования исполнителя. Эксперт отметил, что публикации строятся на неподтвержденных слухах, а реальных доказательств правонарушения представлено не было. Кроме того, охранник поселка, которого источники изначально называли пострадавшим, покинул Россию, не обращаясь в правоохранительные органы. Подмосковное управление МВД начало проверку по факту сообщений в медиа, однако официальных обвинений музыканту не предъявляли.

К обсуждению ситуации подключилась и Ксения Собчак, заявив в своем Telegram-канале, что знала о предполагаемом конфликте со стрельбой еще до того, как информация попала в прессу, но предпочла не разглашать подробности.

Сам артист не стал вступать в публичную полемику в социальных сетях. Вместо комментариев по поводу обвинений он нанес сокрушительный ответ недоброжелателям и опубликовал видео из Израиля, где запечатлен у Стены Плача, процитировав 22-й псалом: "Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной".

Семья музыканта также воздерживается от детальных комментариев, давая понять, что считает скандал искусственно раздутым.