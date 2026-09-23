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Среда 23 сентября

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Древний ритуал на Петра и Павла 23 сентября откроет семье дорогу к долгожданному изобилию

Фото: magnific.com
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Одно неверное действие могут навлечь на дом затяжное безденежье и тяжелые недуги.

В народном календаре наступает один из самых красивых, поэтичных и в то же время строгих праздников осени. 23 сентября православная церковь вспоминает святителей Петра и Павла, епископов Никейских. В народном же месяцеслове этот день получил колоритные названия — Петр и Павел Рябинники, Осенние Рябинники или Именины рябины.

Наши предки верили, что именно к этой дате, после первых ночных заморозков, горькая рябина теряет свою терпкость, наливается сладостью и обретает максимальную целебную и защитную силу. Однако обращение с этим деревом требовало соблюдения строгих правил, нарушение которых, по поверьям, сулило неприятности.

Роковые запреты: чего категорически нельзя делать 23 сентября

Энергетика дня Рябинников тесно связана с законами благодарности и бережного отношения к природе:

  • Категорически запрещено обрывать рябину до последней ягоды. Это главное правило праздника. Собирая грозди для заготовок и домашних нужд, люди обязательно оставляли часть ягод на ветках для птиц — дроздов, снегирей и свиристелей. Считалось, что тот, кто проявит жадность и оставит дерево пустым, привлечет в дом нужду и финансовые трудности.
  • Нельзя рубить, ломать и осквернять рябиновые деревья. Срубить рябину 23 сентября считалось большим грехом. Человек, повредивший дерево ради забавы, рисковал навлечь на себя болезни и череду неудач.
  • Запрещено ссориться, сквернословить и отказывать в гостеприимстве. Конфликты в день Петра и Павла разрушают семейный лад. Если в дом постучался гость или сосед, его полагалось радушно встретить и угостить чаем или компотом. Жадность у порога сулила убытки.
  • Женщинам не рекомендовалось выходить на улицу с распущенными волосами.Считалось, что в этот день волосы лучше собирать в аккуратную прическу или косу, чтобы сохранить жизненную энергию и привлекательность.
  • Не начинайте новые дела в плохом настроении. Любой проект, начатый с раздражением или обидой, рискует обернуться разочарованием и денежными потерями.

Сакральные обряды: как поставить защиту на дом

Главным обычаем 23 сентября был сбор рябиновых веток для защиты жилища. Сорванные грозди вешали под крышами домов, крепили над входными дверями, раскладывали на подоконниках и у изголовья кроватей.

Предки верили, что алые ягоды служат естественным оберегом от дурного глаза, зависти и недобрых помыслов. Считалось, что пока в доме есть свежая рябина, в семье сохраняются мир и покой.

Хозяйки готовили из ягод традиционные напитки, варили взвары с медом, сушили плоды на зиму и пекли пироги. Мужчины настаивали целебные травяные сборы с ягодами, которые в старину использовали для поддержания сил в сезон простуд.

Приметы погоды на 23 сентября 2026 года

По поведению рябины и природе предки безошибочно определяли погоду на месяцы вперед:

  • Обильный урожай рябины в лесу — верный признак сырой, затяжной осени и морозной зимы.
  • Ягод на рябине мало — осень будет сухой, а зима наступит позже обычного и окажется мягкой.
  • Листья на рябине и березе начали желтеть одновременно — к ранней и снежной зиме.
  • Птицы стаями налетают на рябиновые кусты — жди скорых холодных дождей и заморозков.
  • Теплый и ясный день — комфортная погода бабьего лета продержится до конца сентября.

Проведите 23 сентября в согласии с близкими, соберите гроздь рябины для уюта в доме, не забудьте позаботиться о птицах и сохраняйте душевное спокойствие — тогда в вашей семье всегда будут царить достаток, здоровье и благополучие.

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23 сентября 2026, 00:55
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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