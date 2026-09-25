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Отнимут здоровье и счастье: 5 строгих запретов Артамонова дня, 25 сентября, которые нельзя нарушать

Фото: magnific.com
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Одно неосторожное движение в этот осенний день способно навлечь беду на весь род и навсегда лишить семью благополучия.

25 сентября православная церковь чтит память священномученика Автонома. В народном календаре этот день назвали Артамоновым днём или Артамоном Змеевиком. На Руси считалось, что к этой дате осеннее похолодание вступало в полную силу, а природа окончательно готовилась к зиме.

Уход змей на зимовку

По народным поверьям, 25 сентября змеи сползаются в леса и укрываются под землей до весны. С этим связано большинство предостережений дня. Считалось, что перед спячкой змеи становятся агрессивными и нападают без причины, поэтому встреч с ними старались избегать.

Народные запреты 25 сентября

Чтобы уберечься от неприятностей, наши предки соблюдали в этот день ряд правил:

  • Не ходить в лес. Это главное ограничение дня: в лесу повышался риск случайно наступить на змею.
  • Не причинять вреда змеям. Вреда им не причиняли, даже если они заползали во двор. Верили, что убийство змеи на Артамона навлечет на дом беды и финансовые трудности.
  • Не стричь волосы и ногти. По поверью, любые подобные процедуры в этот день могли негативно сказаться на здоровье.
  • Не отказывать в милостыне. Считалось, что скупость 25 сентября может привести к собственному обеднению.
  • Не передавать продукты через порог. На Руси верили, что это сулит ссоры и убытки в семье.

Традиции: рябина и охота

Особое внимание в этот день уделяли рябине. Ее гроздья развешивали возле окон и дверей, чтобы уберечь дом от болезней, а из ягод готовили отвары и кисели. Рубить рябиновое дерево на Артамона запрещалось — считалось, что это принесет в семью несчастье.

Для охотников этот день, напротив, считался удачным. Они выходили на промысел в открытые поля (подальше от чащобы), рассчитывая подстрелить зайца: считалось, что добыча в этот день гарантирует удачную охоту на всю зиму.

Погодные приметы на 25 сентября

  • На дубах и березах еще остались листья — зима будет суровой.
  • Деревья стоят голые — весна придет рано и будет теплой.
  • На дубе много желудей — к сильным морозам и хорошему урожаю в следующем году.
  • Гром 25 сентября — к сухой и теплой осени.
  • Утренний иней — к нескольким ясным и сухим дням.
  • Сны в ночь на 25 сентября считались подсказками, помогающими лучше понять намерения окружающих людей.

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25 сентября 2026, 00:19
Фото: magnific.com
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