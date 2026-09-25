Отнимут здоровье и счастье: 5 строгих запретов Артамонова дня, 25 сентября, которые нельзя нарушать

Одно неосторожное движение в этот осенний день способно навлечь беду на весь род и навсегда лишить семью благополучия.

25 сентября православная церковь чтит память священномученика Автонома. В народном календаре этот день назвали Артамоновым днём или Артамоном Змеевиком. На Руси считалось, что к этой дате осеннее похолодание вступало в полную силу, а природа окончательно готовилась к зиме.

Уход змей на зимовку

По народным поверьям, 25 сентября змеи сползаются в леса и укрываются под землей до весны. С этим связано большинство предостережений дня. Считалось, что перед спячкой змеи становятся агрессивными и нападают без причины, поэтому встреч с ними старались избегать.

Народные запреты 25 сентября

Чтобы уберечься от неприятностей, наши предки соблюдали в этот день ряд правил:

Не ходить в лес. Это главное ограничение дня: в лесу повышался риск случайно наступить на змею.

Не причинять вреда змеям. Вреда им не причиняли, даже если они заползали во двор. Верили, что убийство змеи на Артамона навлечет на дом беды и финансовые трудности.

Не стричь волосы и ногти. По поверью, любые подобные процедуры в этот день могли негативно сказаться на здоровье.

Не отказывать в милостыне. Считалось, что скупость 25 сентября может привести к собственному обеднению.

Не передавать продукты через порог. На Руси верили, что это сулит ссоры и убытки в семье.

Традиции: рябина и охота

Особое внимание в этот день уделяли рябине. Ее гроздья развешивали возле окон и дверей, чтобы уберечь дом от болезней, а из ягод готовили отвары и кисели. Рубить рябиновое дерево на Артамона запрещалось — считалось, что это принесет в семью несчастье.

Для охотников этот день, напротив, считался удачным. Они выходили на промысел в открытые поля (подальше от чащобы), рассчитывая подстрелить зайца: считалось, что добыча в этот день гарантирует удачную охоту на всю зиму.

Погодные приметы на 25 сентября