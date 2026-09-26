Хватит спать по 8 часов: врачи назвали лучшее время, чтобы просыпаться полным сил

Жесткое правило, которому миллионы людей бездумно следовали десятилетиями, оказалось опасным заблуждением, способным незаметно разрушить здоровье.

Убеждение в том, что взрослому человеку необходимо спать не менее восьми часов в сутки, давно стало общепринятым стандартом. Считается, что отклонение от этой нормы неизбежно ведет к проблемам со здоровьем. Однако результаты исследований специалистов из Суррейского университета и ряда других научных центров показывают, что эта норма не является универсальной, а реальная физиологическая потребность во сне может быть ниже.

Откуда взялось правило восьми часов

Норматив восьмичасового сна сформировался в XIX веке в период промышленной революции. Тогда рабочее движение боролось за гуманизацию труда под лозунгом: «Восемь часов — труд, восемь часов — отдых, восемь часов — сон». Со временем удобная социальная формула стала восприниматься как строгая медицинская рекомендация, хотя глубокой биологической базы под ней изначально не было.

Чтобы выяснить, сколько времени требуется для сна человеку вне условий городской цивилизации, исследователи провели серию наблюдений за сообществами традиционных охотников-собирателей в Танзании, Намибии и Боливии. Уклад жизни этих групп максимально изолирован от искусственного освещения, электронных устройств, кофеина и офисных графиков.

Выяснилось, что представители традиционных обществ спят в среднем от 5,7 до 7,1 часа в сутки, а средний показатель составляет около 6,4 часа. При этом они редко практикуют дневной сон, просыпаются до или во время рассвета и демонстрируют стабильные показатели работы сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций без признаков хронической усталости.

Риски избыточного сна

Ученые отмечают, что попытки искусственно продлить пребывание в постели ради формального соблюдения нормы могут негативно сказаться на самочувствии. Медицинская статистика показывает, что регулярный сон продолжительностью более 8,5–9 часов коррелирует с рядом проблем со здоровьем:

Сердечно-сосудистые риски: длительный малоподвижный отдых связывают с повышением вероятности развития ишемической болезни и нарушений кровообращения.

Снижение концентрации: избыточный сон нередко вызывает ощущение вялости, заторможенности и головные боли напряжения (эффект, часто наблюдаемый после долгого сна в выходные).

Связь с депрессивными состояниями: чрезмерная продолжительность сна может нарушать циркадные ритмы и ухудшать эмоциональный фон.

Индивидуальный подход

Специалисты по сомнологии подчеркивают: универсальной нормы сна не существует. Потребность в отдыхе индивидуальна и зависит от возраста, генетики, уровня физической активности и общего состояния здоровья.

Вместо подсчета фиксированных часов исследователи рекомендуют ориентироваться на качество сна и стабильность графика: засыпать и просыпаться в одно и то же время, поддерживать в спальне темноту и комфортную прохладу. Если организм полноценно восстанавливается за шесть с половиной часов, продлевать сон через силу не требуется.