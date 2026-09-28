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Максим Галкин* пошел на унизительные уступки на тайном банкете в Риме

Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Ради заветной пачки европейских купюр некогда главный телеведущий огромной страны превратился в услужливого свадебного шута.

На роскошных холмах Вечного города отгремело закрытое и неприлично дорогое торжество, обнажившее истинную цену принципов беглых звезд. На знаменитой вилле Миани (Villa Miani), аренда которой обходится минимум в 30 тысяч евро в сутки, праздновали свадьбу представители новой украинской финансовой элиты. Узами брака решили связать себя успешный специалист по арбитражу трафика и криптовалюте Виталий и его избранница, столичная модница и психолог Анастасия. Бюджет одной только флористики, изысканного кейтеринга и съемок легко перевалил за 15 миллионов рублей. Среди гостей мелькали модные киевские блогеры, друзья рэпера Киевстонера и обеспеченные криптотрейдеры. Однако главным аттракционом вечера стало поведение приглашенных артистов, ради звонкой монеты согласившихся на роль послушных марионеток.

Хедлайнером закрытого банкета выступил признанный в РФ иностранным агентом юморист Максим Галкин*. Еще несколько лет назад артист собирал многотысячные залы, вел главные субботние шоу на первой кнопке страны и позиционировал себя как интеллектуала высшей пробы. Теперь же, вдали от родины, ему приходится идти на болезненные для собственного самолюбия компромиссы. За круглый гонорар в 150 тысяч евро (около 15 миллионов рублей) пародист согласился на статус заурядного свадебного тамады, чья задача — любой ценой ублажать жующих гостей.

Унизительные уступки комика начались с полного отказа от привычного статуса мэтра. Чтобы заслужить благосклонность богатой публики, Галкин опустился до уровня дешевых провинциальных корпоративов: лично объявлял тосты, покорно подносил микрофон и проводил банальные алкогольные конкурсы для подвыпивших криптодельцов. Но еще более показательной стала его идеологическая капитуляция. Ради миллионного гонорара юморист заговорил исключительно на украинском языке, старательно демонстрируя лояльность заказчикам.

Апофеозом падения некогда респектабельной звезды стал дикий контраст в программе вечера. Пытаясь придать вечеринке видимость глубокого смысла, Галкин вставлял между конкурсами высокопарные, драматические речи о судьбе Донбасса. Скорбный пафос тут же сменялся залихватскими плясками: комик сам брал в руки микрофон и исполнял ресторанный шлягер Степана Гиги "Цей сон", превращая трагедию людей в банальную перебивку между переменой блюд и распитием элитного шампанского.

*Признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента в РФ.

Шоу-бизнес в Telegram

28 сентября 2026, 15:13
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Макс" / Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов

Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ globallookpress.com
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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