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Среда 23 сентября

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Пережившая расстрел семья Джигана отказалась от встреч с запертым в клинике рэпером

Джиган (Устименко-Вайнштейн Денис). Фото: kino-teatr.ru
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Глубокие душевные раны еще долго будут беспокоить родных рэпера.

После вооруженного инцидента в подмосковном доме рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) был помещен в закрытый реабилитационный центр в Израиле. В то же время его бывшая супруга Оксана Самойлова, с которой артист сейчас находится в разводе, вместе с детьми сосредоточилась на восстановлении привычного ритма жизни. По информации окружения, семья категорически отказывается от любого взаимодействия с музыкантом.

События той ночи нанесли детям и их матери серьезную психологическую травму. Самойлова и четверо несовершеннолетних детей в настоящее время работают со специалистами, чтобы справиться с последствиями пережитого стресса. Психологи рекомендовали семье полностью исключить контакты, способные вызвать повторные панические реакции. Несмотря на то что внутренний распорядок клиники формально позволяет пациентам принимать посетителей раз в неделю, родственники возможностью свиданий не пользуются и на контакт не идут.

Сам артист находится в частном медицинском центре города Ришон-ле-Цион. Экстренная транспортировка и последующий трехмесячный курс стационарной помощи обошлись примерно в пять миллионов рублей. По прибытии в учреждение музыкант прошел стандартные для подобных заведений процедуры: личный досмотр, сдачу ценных вещей и банковских карт, а также подписал согласие на соблюдение строгого больничного протокола.

Начальный этап реабилитации включал медикаментозную детоксикацию и седативную терапию под постоянным контролем наркологов и психиатров. Сейчас с музыкантом работают четыре профильных специалиста, занимающихся коррекцией поведения и купированием вспышек неконтролируемой агрессии. График пребывания в клинике строго структурирован: обязательные психотерапевтические группы проходят трижды в день — в 9:00, 17:00 и 20:00, дополняясь индивидуальными консультациями.

Бытовые условия центра соответствуют стандартам премиальных учреждений: пациентам доступны отдельные палаты, специализированное питание, тренажерный зал, сауна и бассейн. Однако комфорт сочетается с жесткими режимными ограничениями. Пациент постоянно находится под присмотром медицинского персонала; перемещение по территории вне расписания ограничено. Доступ к мобильной связи строго лимитирован по времени, контакты с внешним миром контролируются кураторами, а любые личные запросы согласуются через администрацию.

В качестве поддерживающей терапии музыканту разрешены физические нагрузки в зале и периодические организованные поездки по окрестностям в сопровождении сотрудников центра. Тем не менее процесс выздоровления осложняется изоляцией: пока артист проходит длительную реабилитацию за рубежом, его семья в Москве выстраивает жизнь независимо от него и к диалогу возвращаться не планирует.

Шоу-бизнес в Telegram

23 сентября 2026, 15:04
Джиган (Устименко-Вайнштейн Денис). Фото: kino-teatr.ru
"Макс" / Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/iamgeegun/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/

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