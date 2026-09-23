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Шансы Тимура Турлова на победу в выборах президента FIDE оценили в 82%

Шансы Тимура Турлова на победу в выборах президента FIDE оценили в 82%
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Рынок прогнозов Manifold Markets оценил вероятность победы Тимура Турлова и Вишванатана Ананда на выборах руководства FIDE в 82%. Команда идет на голосование с программой цифровизации федерации, развития школьных шахмат, устойчивого финансирования и профессионального управления.

Вероятность победы Тимура Турлова и Вишванатана Ананда на выборах руководства Международной шахматной федерации достигла 82%, пишет Курсив. Такую оценку по состоянию 22 сентября показывал рынок прогнозов Manifold Markets — популярная онлайн-платформа и рынок предсказаний, где пользователи могут делать ставки на исход будущих событий.

Окончательный результат станет известен после голосования, которое состоится 26 сентября во время Генеральной ассамблеи FIDE в Самарканде. Каждая федерация на ассамблее обладает одним голосом, а голосование будет тайным.

На Manifold Markets шансы дуэта Турлова и Ананда значительно превышают показатели двух других зарегистрированных кандидатов. Вероятность победы немецкого предпринимателя, сооснователя Freestyle Chess Яна-Хенрика Бюттнера и международного мастера Малкольма Пейна оценивалась в 7%. Основатель WR Chess Вадим Розенштайн и бизнесмен Гордон Танг получили 4%. Еще 7% приходилось на сценарий, при котором победит другая команда либо выборы завершатся без определенного победителя.

Тандем предпринимателя и чемпиона мира

Тимур Турлов — основатель и CEO экосистемы Freedom Holding Corp., президент Казахстанской федерации шахмат и руководитель Международной федерации школьных шахмат. Его кандидатом на пост заместителя президента стал Вишванатан Ананд — пятикратный чемпион мира, более двух десятилетий входивший в число сильнейших шахматистов планеты. С 2022 года Ананд уже занимает должность заместителя президента FIDE.

Интерес Тимура Турлова к шахматам появился задолго до нынешней кампании. Играть его в детстве научил дедушка, а спустя годы он вернулся к шахматной доске благодаря собственным детям. По словам предпринимателя, игра стала общей точкой соприкосновения с его шестью детьми и способом спокойно обсуждать решения, последствия и отношение к поражениям.

«Шахматы — это универсальный язык, игра, которая позволяет преодолевать границы и искать общее. Для нас это возможность заявить о Казахстане как о стране с мощным интеллектуальным потенциалом»,

отмечал Тимур Турлов.

Он также считает шахматы инструментом развития концентрации, критического мышления и ответственности. Игроку приходится оценивать несколько вариантов, учитывать возможный ответ соперника и принимать последствия собственного решения. Эти навыки, по мнению Турлова, важны для детей независимо от того, станут ли они профессиональными шахматистами.

Цифровая платформа вместо разрозненных сервисов

Предвыборная программа Турлова строится вокруг четырех основных направлений: цифровой трансформации, шахмат в образовании, финансовой устойчивости и институционального развития FIDE. Основная задача — превратить федерацию из преимущественно регулирующей и турнирной организации в глобальную сервисную платформу.

Тимур Турлов предлагает создать единый цифровой аккаунт шахматиста, в котором будут собраны рейтинг, история выступлений, достижения, регистрация на соревнования и доступ к образовательным материалам. Национальные федерации должны получить инструменты для управления турнирами, работы с рейтингами и сокращения бумажного документооборота.

Искусственный интеллект предлагается применять для анализа партий, подготовки игроков и тренеров, организации соревнований и выявления нечестной игры. Доступ к таким решениям должен предоставляться всем федерациям независимо от их бюджета.

Фонд на $6 млн

Второй приоритет — включение шахмат в образовательные системы разных стран. FIDE должна помогать готовить преподавателей, создавать цифровые курсы и методические материалы, предоставлять программное обеспечение и выстраивать сотрудничество с государственными структурами.

В качестве примера Тимур Турлов приводит Казахстан. Программа «Шахматы в образовании» охватила более 1,5 тыс. школ и около 60 тыс. детей, подготовку прошли примерно 2,8 тыс. педагогов. Такой подход расширяет массовую аудиторию игры и дает детям из семей с разным уровнем дохода доступ к обучению и соревнованиям.

Для поддержки федераций с ограниченными ресурсами Тимур Турлов предложил создать фонд развития объемом более $6 млн. Деньги предполагается направлять на открытые турниры, подготовку тренеров и арбитров, оборудование и поездки игроков.

Кроме того, программа предусматривает ежегодное проведение крупных соревнований в Африке, странах Америки и небольших государствах. Помощь не должна ограничиваться грантами. FIDE предлагается обучать национальные организации работе со спонсорами, подготовке коммерческих предложений, привлечению государственной поддержки и запуску проектов на условиях софинансирования.

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23 сентября 2026, 12:17
Дни.ру✓ Надежный источник

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