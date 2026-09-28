"Самый страшный день": дочь Джигана обнажила жуткие детали их семейной жизни

Наследники самой глянцевой пары страны годами терпели страшные вещи.



Интервью Оксаны Самойловой журналистке Ксении Собчак получило продолжение: перед камерами впервые выступила старшая дочь рэпера Джигана (Дениса Устименко) и блогерши — Ариела. Девочка поделилась подробностями событий в подмосковном особняке, когда ее отец устроил стрельбу и конфликт с персоналом.

Ариела вспомнила день, когда музыкант вернулся из поездки в Израиль. По словам девочки, отец забрал ее и начал утверждать, что ей грозит опасность. При этом она отметила, что от него исходил резкий "химический" запах, что, по мнению семьи, указывало на состояние тяжелого опьянения.

В это время на связь с ребенком и няней вышла сама Оксана Самойлова, находившаяся за границей. Напуганная мать попросила немедленно спрятать детей в глубине дома: она опасалась, что при задержании вооруженного артиста силовиками дети могут пострадать.

Самойлова продемонстрировала Собчак сообщения, которые дочь отправляла ей из укрытия. В переписке Ариела в панике просила о помощи и писала, что отец может причинить им вред.

"Это был самый страшный день в моей жизни. Ты в другой стране, рейсов нет, ты не можешь вылететь в эту же секунду", — вспомнила Самойлова.

Как утверждается в интервью, этот случай со стрельбой стал не единственным эпизодом агрессивного поведения артиста. Самойлова заявила, что ранее скрывала подобные проблемы ради сохранения семьи. Блогерша рассказала, что в 2022 году Джиган в состоянии опьянения направил на нее пистолет, обвинив в предательстве.

Кроме того, по словам Оксаны, музыкант угрожал ей физической расправой, в том числе инъекцией опасных веществ. На вопрос Собчак о причинах долговременного молчания Самойлова ответила, что пыталась защитить отца своих четверых детей. Однако после того как ситуация создала угрозу для безопасности детей, она решила передать информацию правоохранительным и судебным органам.