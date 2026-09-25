Оксана Самойлова в слезах раскрыла подлый ультиматум Джигана

Откровенная исповедь обессилевшей звезды вскрыла пугающую правду о циничном условии, поставившем окончательный крест на попытках сохранить хоть капли взаимного уважения.

Бизнесвумен и многодетная мать Оксана Самойлова решилась на предельно откровенный разговор в шоу Ксении Собчак. Измученная бесконечными разборками блогер впервые без купюр и привычного глянца раскрыла грязные подробности скандального развода с рэпером Джиганом (Денисом Устименко). Как выяснилось, за публичными признаниями музыканта в любви и мольбами о сохранении семьи скрывался холодный финансовый расчет и жесткий прессинг.

Оксана призналась, что изначально пыталась уладить нелицеприятный процесс о разделе нажитых миллионных капиталов без привлекающих внимание судов.

"Я предложила ему, что все, что куплено до 2020 года, — принадлежит мне, а все, что после — тому, кто это купил. Он согласился. Я думала, что меня это обезопасит от повторений. Хотелось убедить себя, что он меня любит, что это не просто слова о том, что он хочет быть со мной", — со слезами на глазах вспомнила Самойлова.

Однако надежды на благородство бывшего возлюбленного разлетелись в прах. Едва затихли первые эмоции, как Джиган вероломно нарушил устные договоренности и подал официальную апелляцию. Между некогда близкими людьми вспыхнули изнуряющие скандалы. В какой-то момент обессилевшая от психологического давления Оксана просто не выдержала эмоциональной войны и сдалась.

"Я говорю: "Что ты хочешь?" Он сказал, что дом. И я сказала: "Хорошо", — откровенно поделилась блогер своей личной катастрофой.

В итоге роскошный подмосковный особняк, в котором выросли их четверо детей, отошел рэперу. Но даже эта огромная уступка не помогла установить долгожданный мир. Финальной точкой, переполнившей чашу терпения многодетной матери, стал июльский инцидент с стрельбой.

Напомним, после сообщений о том, что неадекватный Джиган устроил пальбу прямо в коттедже на глазах у напуганных наследников, Самойлова приняла радикальное решение. Бизнесвумен подала официальный иск в суд с требованием ограничить бывших мужа в родительских правах. Сам же музыкант продолжают отрицать любые обвинения, уверяя, что слухи о его наркотическом срыве — это лишь циничная информационная атака, запущенная командой Оксаны перед решающим заседанием.