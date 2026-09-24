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Четверг 24 сентября

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Голос из ледяной бездны: мощный радиосигнал с гигантской экзопланеты поставил ученых на уши

Фото: magnific.com
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Таинственный импульс, пробившийся сквозь миллионы километров ледяной пустоты, навсегда перевернул представления ученых о тайнах далеких миров.

Десятилетиями астрономы вслушивались в безмолвные глубины Вселенной. Земные антенны неустанно сканировали небо, надеясь поймать осмысленный шум или всплески радиоволн от далеких планет. Но космос оставался глух к попыткам человека: радиоволны чужих планетных систем намертво глушились слепящим излучением их собственных материнских звезд. Разделить эти потоки казалось практически невыполнимой задачей. И вот грандиозный научный прорыв наконец состоялся.

Исторический прорыв сквозь космический шум

Сенсационное открытие совершила международная команда исследователей с помощью сверхчувствительного южноафриканского радиотелескопа MeerKAT. Астрономы смогли впервые в истории четко привязать повторяющиеся радиовсплески непосредственно к экзопланете, а не к ее светилу, сообщает ridlife.ru.

Целью наблюдений стал мир под названием Beta Pictoris b. Это настоящий исполин: молодой газовый гигант, который превосходит наш Юпитер по массе более чем в десять раз. Планетарная система удалена от Земли примерно на 63 световых года и находится в созвездии Живописца. Гигантская планета вращается на солидном удалении от своего солнца — расстояние сопоставимо с орбитой Сатурна. Именно эта дистанция позволила ученым сотворить научное чудо.

Аппаратура зафиксировала радиоволны в диапазоне от 0,85 до 3,5 гигагерца. Исследователи перехватили как ровный гул, так и быстрые повторяющиеся всплески с сильнейшей круговой поляризацией. Это стало прямым маркером работы мощнейшего электромагнитного поля.

Чтобы отмести любые сомнения скептиков и доказать непричастность звезды к этому сигналу, астрофизики применили ювелирный метод. Они использовали свет далеких квазаров как неподвижную сетку координат на небесном своде. Расчеты совпали с идеальной точностью: радиоисточник смещался строго по траектории движения самого газового гиганта.

Ярость стихий: планета в плену вечного шторма

Охотникам за инопланетным разумом пока рано открывать шампанское — сигнал не имеет искусственной природы. Эксперты уверены, что земляне стали свидетелями колоссального природного катаклизма.

Речь идет о грандиозных полярных сияниях, рядом с которыми земные авроры показались бы детской забавой. Высокоэнергетические заряженные частицы врезаются в атмосферу планеты, закручиваются в гигантском магнитном поле и заставляют электроны испускать мощнейшие радиоволны.

Благодаря этому "радиоголосу" астрономы впервые сумели измерить силу магнитного поля чужого мира. Она оказалась чудовищной — не менее 1250 гауссов. Это колоссальная величина, подтверждающая, что перед нами невероятно бурный, молодой и опасный космический исполин, кипящий первобытной энергией.

Ключ к поиску обитаемых миров

Beta Pictoris b совершенно непригодна для жизни — это кипящий ад из раскаленных газов. Но значимость открытия трудно переоценить. До сегодняшнего дня человечество изучало далекие экзопланеты лишь по косвенным признакам: отраженному свету или тени, которую они бросают на свои звезды. Теперь у астрофизиков появился абсолютно новый орган чувств — радиослух.

Магнитный щит — главное условие для зарождения и сохранения биологической жизни. Без него звездный ветер быстро сдувает атмосферу в открытый космос, превращая планету в мертвую пустыню. Отработав уникальную методику на газовом гиганте, ученые готовятся направить телескопы на поиски каменистых миров, похожих на Землю.

Особые надежды исследователи возлагают на строящийся гигантский радиотелескоп SKA. Когда этот колосс вступит в строй, он сможет сканировать тысячи планетных систем. Человечество подошло вплотную к моменту, когда мы сможем услышать дыхание планеты, способной стать вторым домом для людей.

Шоу-бизнес в Telegram

24 сентября 2026, 12:22
Фото: magnific.com
ridlife.ru✓ Надежный источник

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