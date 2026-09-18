"Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника

В звездном семействе всенародно любимой народной артистки России произошло долгожданное и невероятно счастливое событие.



Народная артистка России Татьяна Васильева, чья неиссякаемая энергия и преданность профессии вызывают искреннее восхищение публики, вновь принимает поздравления. Знаменитая актриса переживает моменты большой радости: в ее семье случилось очередное долгожданное пополнение.

Актриса лично прибыла к дверям столичного перинатального центра, чтобы встретить из роддома своего восьмого внука. Трогательными кадрами выписки в социальных сетях поделились единственный сын звезды Филипп Васильев и его супруга, актриса Мария Болонкина.

На опубликованных снимках счастливые родители бережно держат новорожденного на руках в празднично украшенном холле клиники. К семейной фотосессии с гордостью и теплой улыбкой присоединилась и сама Татьяна Григорьевна. Для торжественного выхода актриса выбрала элегантный образ, с радостью позируя рядом с близкими.

"Мы едем домой. Едем в новом составе и с верой, что все обязательно будет хорошо", — подписал памятные кадры отец семейства.

Малыш появился на свет 13 сентября 2026 года в одном из лучших столичных медицинских учреждений с отличными параметрами: вес составил 3180 граммов, а рост — 49 сантиметров. Родители дали сыну редкое библейское имя — Иосиф. Молодая мама Мария Болонкина уже опубликовала нежные кадры первых минут жизни крохи, поблагодарив врачей и родных за поддержку.

Для Филиппа и Марии маленький Иосиф стал четвертым общим ребенком: пара уже воспитывает дочерей Мирру и Сарру, а также сына Якова. Всего же у наследника Васильевой теперь шестеро детей — в семье также подрастают двое его старших сыновей, Иван и Григорий, от первого брака с актрисой Анастасией Бегуновой.

С учетом детей старшей дочери артистки Елизаветы с рождением маленького Иосифа Татьяна Григорьевна официально примерила на себя статус счастливой бабушки восьмерых внуков. Поклонники и звездные коллеги засыпают соцсети артистки поздравлениями, отмечая, что столь большая и дружная семья — лучшая награда за ее заботу и преданность близким.