Тайное угощение для процветания: всего одно блюдо 28 сентября способно навсегда прогнать безденежье

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Понедельник 28 сентября

01:16Тайное угощение для процветания: всего одно блюдо 28 сентября способно навсегда прогнать безденежье 17:36Судьбоносный удар осени: ясновидящая Кажетта назвала знаки, чья жизнь круто изменится с 28 сентября 15:16Близкие отдаляются, а квартира давит: почему осень жестко бьет по психике и разрушает пары 12:09Вакцины бессильны, легкие в труху: мутировавший смертоносный вирус атаковал Москву 06:09 Одно движение – и жизнь под откос: почему 27 сентября на Воздвижение панически боялись "сдвинуть судьбу" 17:15Хватит спать по 8 часов: врачи назвали лучшее время, чтобы просыпаться полным сил 15:19Раскрылась истинная причина, почему осенью резко растет вес и как остановить набор килограммов без диет 13:25Участниками седьмой Московской недели моды станут более 350 дизайнеров – Наталья Сергунина 11:14Полчища тараканов и разруха: элитный дом Киркорова и Лолиты в Болгарии превратился в помойку 05:26Одна ошибка 26 сентября грозит обернуться вечными слезами 17:19Оксана Самойлова в слезах раскрыла подлый ультиматум Джигана 15:28Лайма Вайкуле потерпела грандиозный крах в Прибалтике 15:22Подмосковные производители продукции АПК смогут представить товары на рынке Узбекистана 13:08Рыдающая Азиза обнародовала главный страх Сергея Соседова: Хочется кричать от боли 11:18Ушла из жизни последняя главная муза Владимира Высоцкого Марина Влади 09:44Андрей Мельниченко: России нужна "безопасность развития", а не просто устойчивость 09:23Джиган жестко ответил на попытку Оксаны Самойловой лишить его детей 00:19Отнимут здоровье и счастье: 5 строгих запретов Артамонова дня, 25 сентября, которые нельзя нарушать 18:44Более 56 тыс. га озимых посеяли в Подмосковье 18:39НАФИ назвал 50 любимых брендов россиян 16:23"Я просто сирота": забытый знаменитым дедом внук Буйнова едва не разрыдался перед камерами 14:32"В истерике убегала из дома": семейная идиллия Волочковой с дочерью и зятем обернулась кошмаром 12:22Голос из ледяной бездны: мощный радиосигнал с гигантской экзопланеты поставил ученых на уши 11:29ТОП-7 двухнедельных контактных линз для жизни в большом городе: рейтинг актуальных моделей 2026 года 10:44Обвиненный в расстреле особняка Джиган нанес сокрушительный ответ недоброжелателям 09:18"Ждет чан со смолой": Божена Рынска сплясала на костях погибшего Сергея Соседова 00:08Деньги утекут сквозь пальцы, а беды ворвутся в дом: что категорически нельзя делать 24 сентября 2026 года 21:31На 59-м году жизни скончался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов 17:35Сезон громких разводов или вечная страсть: какие пары не переживут осенний сезон 15:04Пережившая расстрел семья Джигана отказалась от встреч с запертым в клинике рэпером 13:03Спасет разум от угасания: назван доступный рацион, снижающий риск деменции на треть 12:17Шансы Тимура Турлова на победу в выборах президента FIDE оценили в 82% 10:55Раздраженный Дмитрий Дюжев едва не разбил камеру журналиста, но извинился 09:21Обезумевший Джиган стрелял в людей и 10 часов держал заложников на глазах у детей 00:55Древний ритуал на Петра и Павла 23 сентября откроет семье дорогу к долгожданному изобилию 17:38Перепишут судьбу и привлекут деньги за одни сутки: что нужно успеть сделать 23 сентября до захода солнца 16:03Мечтавшую уехать из России Брухунову цинично спустили с небес на землю 13:55Притянут деньги, любовь и успех: ясновидящая назвала роковые цвета осени для каждого знака 12:04Не выживет почти никто: названа дата начала конца при взрыве Йеллоустоуна 10:33Разъяренная певица Слава на глазах у всех обматерила Ларису Долину 09:24Обосновавшаяся на чужбине Пугачева ошарашила поклонников внешним видом 00:39Осеннее равноденствие: роковые ошибки 22 сентября, которые разорят семью 17:41"Уволю из женихов!": разгневанная Успенская жестко пригрозила выгнать молодого ухажера дочери 16:11Наблюдатели ПА ОДКБ оценили работу московского штаба по контролю за выборами 15:33Бессонница в браке оказалась заразной и привела к массовому ожирению семейных пар 13:57Когда нужна действительно хорошая косметика 13:32Блогеры уличили Юлию Меньшову в двойных стандартах из-за отъезда ее сына из России 10:43Лера Кудрявцева взмолилась о помощи из-за молодого мужа 09:11Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике 00:05Рождество Богородицы: какой тайный материнский ритуал 21 сентября дарует мир и счастье на весь год
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Тайное угощение для процветания: всего одно блюдо 28 сентября способно навсегда прогнать безденежье

Фото: magnific.com
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Лишь одно простое действие за теплым семейным столом в эти праздничные сутки способно запустить мощную волну финансового роста и защитить семью от любых невзгод на целый год вперед.

Православные верующие 28 сентября молитвенно вспоминают великомученика Никиту Готского — защитника слабых и покровителя праведного труда. В народе этот светлый праздник прозвали Никитой Гусятником или Никитой Репорезом. Для наших предков эта дата всегда была наполнена радостью щедрого урожая, предвкушением сытой зимы и теплых домашних посиделок. Считалось, что 28 сентября сама природа открывает двери для благополучия каждого, кто встречает день с открытым сердцем и благодарностью.

Золотой Репорез: как привлечь изобилие и богатырское здоровье

Главным героем этого осеннего дня издревле считалась золотая репа — главный символ сытости и достатка на Руси. Уборку корнеплода праздновали с размахом, ведь от него зависело благополучие всей семьи в холода. В народе с улыбкой говорили: "Репа — не мясо, режь да ешь".

Главное блюдо дня: 28 сентября на столе обязательно должно быть угощение из свежей репы. Ее запекали, парили в горшочках с медом, варили сытные каши и пекли ароматные пироги. Считалось, что отведать сладкую репу в кругу близких — значит зарядить организм несокрушимым иммунитетом, очистить тело от хвори и привлечь в дом достаток.

К столу традиционно подавали запеченного гуся с яблоками или брусникой. Это блюдо символизировало высокий статус хозяев и сулило скорую денежную прибыль.

Мир в семье и гармония с природой

Конец сентября — рубежное время, когда важно сохранить внутренний покой и заручиться поддержкой природных стихий. Наши предки 28 сентября обязательно чествовали воду. Они верили: если относиться к водоемам с почтением, водная стихия весь следующий год будет защищать домашний очаг от пожаров, а хозяйство — от убытков.

В этот день было принято прощать старые обиды, мириться с соседями и благодарить родных за поддержку. Доброе слово, сказанное от чистого сердца 28 сентября, возвращается к человеку стократным счастьем.

Важные правила 28 сентября: на что обратить внимание

Чтобы сохранить позитивный заряд дня и приумножить денежный поток, важно прислушаться к мудрым советам предков:

  • Будьте скромны в своих победах. Не хвастайтесь доходами и удачей перед посторонними людьми. Пусть ваше счастье зреет в тишине — тогда оно только окрепнет и продолжит расти.
  • Сохраняйте мир у воды. На берегах рек и озер говорите только о приятном. Никаких споров, ругани и претензий: добрые мысли, высказанные у воды, смывают тревогу и укрепляют мир в доме.
  • Оставьте деньги и ценности дома. В этот день не стоит одалживать свои накопления и вещи, чтобы не отдать случайному человеку свою личную денежную удачу.
  • Трудитесь в радость. Святой Никита благоволит активным и хозяйственным людям. Наведите уют в доме, приготовьте вкусный ужин, разложите вещи по местам — порядок в пространстве моментально откроет дорогу новым финансовым возможностям.
  • Окружите теплом детей. Обязательно уделите внимание младшим членам семьи: их звонкий смех и радость 28 сентября притягивают в жилище светлую благодать.

Приметы на благополучие и тепло

Наблюдение за перелетными гусями давало нашим предкам точный ориентир на ближайшие месяцы:

  • Гуси летят высоко в небе — грядущая весна будет дружной, щедрой на влагу и подарит обильный урожай.
  • Птица беззаботно плещется в воде — впереди череда мягких, ласковых и солнечных осенних дней.
  • Ясная погода без туч на Никиту — скоро повеет свежий, бодрящий ветерок, который разгонит все хвори.
  • Если выпал легкий снежок — зима окажется мягкой, а следующий год принесет щедрую прибыль земледельцам.

Сны, увиденные в ночь на 28 сентября, несут светлые подсказки подсознания. Они помогают найти верное решение в сложном вопросе и показывают, кто из вашего окружения искренне готов подставить плечо. Утром умойтесь прохладной водой с доброй улыбкой, настройтесь на лучшее — и этот день станет великолепным стартом для вашей обновленной, счастливой жизни.

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28 сентября 2026, 01:16
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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