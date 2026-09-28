Наталья Подольская жестко отреагировала на интимные ласки Преснякова с фанаткой

Пикантная сцена на глазах у ревущего зрительного зала мгновенно расколола поклонников образцовой звездной четы и поставила под удар репутацию примерного семьянина.



Отечественный шоу-бизнес захлестнула новая волна звездных откровений на грани фола, и на этот раз в эпицентре скандальной хроники оказался музыкант с безупречной репутацией. Владимир Пресняков неожиданно последовал сомнительному примеру своих коллег по сцене — Алексея Чумакова и солиста группы "Дискотека Авария" Алексея Серова, которые ранее уже эпатировали публику излишне откровенными заигрываниями с поклонницами. Во время своего сольного концерта любимец публики решил добавить в шоу порцию остроты, однако, по мнению очевидцев, явно перешел грань допустимого и слишком увлекся чужой привлекательностью.

В самый разгар музыкального номера артист приметил эффектную девушку в широкополой шляпе, стоявшую прямо у сцены. Не прерывая исполнения, певец наклонился к зрительнице и нырнул прямо под поля ее головного убора, сократив дистанцию до опасного минимума. В какой-то момент показалось, что страстный поцелуй неизбежен: на опубликованных в Сети кадрах видно, как лишь случайно оказавшийся между губами микрофон спас женатого музыканта от откровенного адюльтера на глазах у сотен свидетелей.

Ролик моментально разлетелся по социальным сетям, спровоцировав грандиозную бурю возмущения. Интернет-пользователи обрушились на Преснякова с жесткой критикой, обвинив артиста в неуважении к законной супруге. Досталось и самой виновнице шумихи. Несмотря на то что счастливая зрительница поспешила заверить подписчиков, будто все происходило исключительно в рамках приличия и сценической игры, комментаторы предпочли верить собственным глазам, заклеймив девушку за готовность пустить под поля своей шляпы чужого мужа.

Все взоры звездной тусовки тут же обратились к Наталье Подольской. Общественность замерла в ожидании громких разборок и выяснения отношений в благородном семействе. Однако певица предпочла включить ледяное хладнокровие и демонстративно сделала вид, что не заметила постыдной выходки благоверного. В разговоре с журналистами артистка категорично и сухо отрезала любые попытки раздуть семейную трагедию.

"Я не буду ничего комментировать, ерунда, глупости", — жестко заявила Подольская, дав понять, что не намерена устраивать публичные истерики из-за минутной слабости супруга.